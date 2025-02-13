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Posted 13 февраля, 06:39

Published 13 февраля, 06:39

Modified 13 февраля, 06:41

Updated 13 февраля, 06:41

Омские депутаты одобрили новые поправки к городскому бюджету на 2025 год

В Омском Горсовете одобрили новые поправки к городскому бюджету

13 февраля 2025, 06:39
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты одобрили новые поправки к городскому бюджету на 2025 год

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

В Омском городском Совете сегодня, 13 февраля, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки было обсуждение новой серии поправок к бюджету города на 2025 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 216,4 млн рублей за счет субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капитальный ремонт школ и содержание дорог.

«Кроме того, мы включаем в бюджет средства, поступившие от граждан на реализацию инициативных проектов», — рассказала депутатам глава финансового департамента мэрии Ольга Илютикова.

Предложенные поправки предполагают еще и софинансирование для участия в конкурсе на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни» в размере 57 млн рублей. В рамках этого нацпроекта планируется модернизировать тепловые сети.

В итоге общие доходы муниципалитета должны составить 39,9 млрд рублей. Депутаты одобрили предложенные им поправки, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: первые поправки к бюджету-2025 были приняты месяцем ранее. Традиционно главный финансовый документ дорабатывается и дополняется в течение всего года.

Омский Горсовет одобрил первые поправки к бюджету на 2025 год
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#Николай Эйхвальд#Омск#Бюджет#Новости#Ольга Илютикова#Горсовет
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