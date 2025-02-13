В Омском Горсовете одобрили новые поправки к городскому бюджету

В Омском городском Совете сегодня, 13 февраля, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки было обсуждение новой серии поправок к бюджету города на 2025 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 216,4 млн рублей за счет субсидий с вышестоящих уровней, которые пойдут на капитальный ремонт школ и содержание дорог.