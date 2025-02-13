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Posted 13 февраля, 04:07

Published 13 февраля, 04:07

Modified 13 февраля, 04:09

Updated 13 февраля, 04:09

В омских детских садах насчитали 3,5 тысячи свободных мест

В омских детских садах насчитали 3,5 тысячи свободных мест

13 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.
В депобре озвучили, какие округа города обеспечены доступностью дошкольного образования, а также какие микрорайоны являются проблемными по обеспечению шаговой доступности садов.

В департаменте образования Городу55 предоставили данные о заполненности детских садов в Омске. Так, по информации ведомства, в настоящее время в Октябрьском, Ленинском и Советском округах полностью обеспечена доступность дошкольного образования.

Кроме того, в образовательных учреждениях имеется 3 563 свободных места, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет — 259 мест, от 3 до 7 лет — 3 304 места.

«Проблемными участками обеспечения шаговой доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет являются микрорайоны: „Амурский-2“, „Старый Кировск“, улицы Завертяева и Успешная. Всем детям предложены свободные места в образовательных учреждениях, расположенных на соседних микроучастках, по месту работы родителей, проживания близких родственников», — рассказали в департаменте образования.

По состоянию на 10 февраля общее число детей, состоящих на учете в государственной информационной системе Омской области «Региональная информационная система доступности дошкольного образования» для предоставления мест в образовательные учреждения, реализующих программу дошкольного образования, составляет: 16 295 детей, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет — 6 151 ребенок, от 3 до 7 лет — 476 детей.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Дети#Департамент образования#Детские сады#Дошкольное образование#Старый Кировск#Административные округа#Амурский-2
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