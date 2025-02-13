В омских детских садах насчитали 3,5 тысячи свободных мест

По состоянию на 10 февраля общее число детей, состоящих на учете в государственной информационной системе Омской области «Региональная информационная система доступности дошкольного образования» для предоставления мест в образовательные учреждения, реализующих программу дошкольного образования, составляет: 16 295 детей, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет — 6 151 ребенок, от 3 до 7 лет — 476 детей.