В омских детских садах насчитали 3,5 тысячи свободных мест

Posted 13 февраля, 04:07
Published 13 февраля, 04:07
Modified 13 февраля, 04:09
Updated 13 февраля, 04:09
В департаменте образования Городу55 предоставили данные о заполненности детских садов в Омске. Так, по информации ведомства, в настоящее время в Октябрьском, Ленинском и Советском округах полностью обеспечена доступность дошкольного образования.
Кроме того, в образовательных учреждениях имеется 3 563 свободных места, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет — 259 мест, от 3 до 7 лет — 3 304 места.
«Проблемными участками обеспечения шаговой доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет являются микрорайоны: „Амурский-2“, „Старый Кировск“, улицы Завертяева и Успешная. Всем детям предложены свободные места в образовательных учреждениях, расположенных на соседних микроучастках, по месту работы родителей, проживания близких родственников», — рассказали в департаменте образования.
По состоянию на 10 февраля общее число детей, состоящих на учете в государственной информационной системе Омской области «Региональная информационная система доступности дошкольного образования» для предоставления мест в образовательные учреждения, реализующих программу дошкольного образования, составляет: 16 295 детей, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет — 6 151 ребенок, от 3 до 7 лет — 476 детей.