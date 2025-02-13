В Омске скоропостижно скончалась член Союза архитекторов России

Posted 13 февраля, 13:50
Published 13 февраля, 13:50
Modified 13 февраля, 13:50
Updated 13 февраля, 13:50
Вчера, 12 февраля, в Омске на 64-м году жизни скоропостижно скончалась архитектор Ольга Колесникова. Она была членом Союза архитекторов России.
С 1985 по 2012 год Ольга Колесникова работала в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», где прошла путь от молодого специалиста до начальника архитектурной мастерской. Коллеги отмечают, что она проявила себя как знающий специалист, способный принимать самостоятельные решения и грамотно воплощать их на строительной площадке.
Кроме того, она принимала участие в разработке проектов общественно-торгового центра «Омск-Сити», памятника маршалу Жукову, театра оперы и балета во Владивостоке, административно-делового комплекса в Алтайском крае и других.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.