В Омске скоропостижно скончалась член Союза архитекторов России

С 1985 по 2012 год Ольга Колесникова работала в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», где прошла путь от молодого специалиста до начальника архитектурной мастерской. Коллеги отмечают, что она проявила себя как знающий специалист, способный принимать самостоятельные решения и грамотно воплощать их на строительной площадке.