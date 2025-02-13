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Posted 13 февраля, 13:50

Published 13 февраля, 13:50

Modified 13 февраля, 13:50

Updated 13 февраля, 13:50

В Омске скоропостижно скончалась член Союза архитекторов России

В Омске скоропостижно скончалась член Союза архитекторов России

13 февраля 2025, 13:50
Фото: 1MI.
Ольга Колесникова скончалась на 64-м году жизни.

Вчера, 12 февраля, в Омске на 64-м году жизни скоропостижно скончалась архитектор Ольга Колесникова. Она была членом Союза архитекторов России.

С 1985 по 2012 год Ольга Колесникова работала в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», где прошла путь от молодого специалиста до начальника архитектурной мастерской. Коллеги отмечают, что она проявила себя как знающий специалист, способный принимать самостоятельные решения и грамотно воплощать их на строительной площадке.

Кроме того, она принимала участие в разработке проектов общественно-торгового центра «Омск-Сити», памятника маршалу Жукову, театра оперы и балета во Владивостоке, административно-делового комплекса в Алтайском крае и других.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Колесниковой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Скорбь
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