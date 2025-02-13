В Омске подсчитали прибыль от повышения платы за проезд

Posted 13 февраля, 10:29
Published 13 февраля, 10:29
Modified 13 февраля, 10:31
Updated 13 февраля, 10:31
Сегодня, 13 февраля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. На нем говорили в том числе об экономическом эффекте от повышения платы за проезд. Билеты в общественном транспорте подорожали 1 июля 2024 года, и депутаты запросили в дептрансе данные о том, как это отразилось на поступлениях в бюджет.
Докладчик, глава департамента Вадим Кормилец, рассказал, что результаты оказались лучше запланированных.
«Экономическая эффективность от повышения размера провозной платы за период с 1 июля по 31 декабря 2024 года составила 482,3 млн рублей (на 7,1% больше прогнозируемого), в том числе по исполнению брутто-контрактов, заключенных с муниципальным предприятием города Омска „Пассажирское предприятие №8“, доходы по перевозке пассажиров увеличились на сумму 245,6 млн рублей», — говорилось в докладе.
Остальные 236,7 млн рублей — это та сумма, на которую уменьшилась межтарифная разница (субсидия, выплачиваемая перевозчикам в качестве компенсации неполученных доходов). Кроме того, за 2024 год муниципалитет смог сэкономить 73,2 млн рублей на зарплате кондукторов благодаря внедрению бескондукторной системы оплаты проезда.
При всем этом дептранс предоставил скидку суммарно на 28,8 млн рублей пассажирам, которые платят с помощью QR-кодов: в общей сложности к концу года таких оплат набралось 3,6 млн рублей.