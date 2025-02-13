В Омске подсчитали прибыль от повышения платы за проезд

Сегодня, 13 февраля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. На нем говорили в том числе об экономическом эффекте от повышения платы за проезд. Билеты в общественном транспорте подорожали 1 июля 2024 года, и депутаты запросили в дептрансе данные о том, как это отразилось на поступлениях в бюджет.