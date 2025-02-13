В Омске детсадовцы продолжают массово болеть

В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах Омска. По данным ведомства, на 13 февраля образовательный процесс приостановили в 81 классе 33 школ, также в 68 группах 42 детских садов. Кроме того, полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат № 11 в Порт-Артуре.