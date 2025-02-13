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Posted 13 февраля, 07:16

Published 13 февраля, 07:16

Modified 13 февраля, 07:18

Updated 13 февраля, 07:18

В Омске детсадовцы продолжают массово болеть

В Омске детсадовцы продолжают массово болеть

13 февраля 2025, 07:16
Фото: Изображение Midjourney.
С начала года отмечен всплеск заболеваемости ОРВИ, из-за чего классы и группы в яслях закрывают на карантин.

В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах Омска. По данным ведомства, на 13 февраля образовательный процесс приостановили в 81 классе 33 школ, также в 68 группах 42 детских садов. Кроме того, полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат № 11 в Порт-Артуре.

Отметим, что ситуация с заболеваемостью школьников улучшается — классов на изоляции становится меньше. А вот дошкольники продолжают болеть.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в период с 3 по 9 февраля в Омской области был отмечен прирост заболеваемости ОРВИ среди жителей всех возрастов.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Карантин#Порт-Артур#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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