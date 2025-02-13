В Омске детсадовцы продолжают массово болеть

Posted 13 февраля, 07:16
Published 13 февраля, 07:16
Modified 13 февраля, 07:18
Updated 13 февраля, 07:18
В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах Омска. По данным ведомства, на 13 февраля образовательный процесс приостановили в 81 классе 33 школ, также в 68 группах 42 детских садов. Кроме того, полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат № 11 в Порт-Артуре.
Отметим, что ситуация с заболеваемостью школьников улучшается — классов на изоляции становится меньше. А вот дошкольники продолжают болеть.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в период с 3 по 9 февраля в Омской области был отмечен прирост заболеваемости ОРВИ среди жителей всех возрастов.