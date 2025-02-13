В Госжилинспекции рассказали, как борются с несвоевременным вывозом снега в Омске

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев в эфире ЦУР рассказал, как в Омске справляются с обилием снега. В ведомство поступило уже более 160 обращений. инспекция выдала 36 предостережений о недопустимости нарушений, было возбуждено два дела об административных нарушениях.