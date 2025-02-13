В Госжилинспекции рассказали, как борются с несвоевременным вывозом снега в Омске

Posted 13 февраля, 12:28
Published 13 февраля, 12:28
Modified 13 февраля, 12:38
Updated 13 февраля, 12:38
Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Киреев в эфире ЦУР рассказал, как в Омске справляются с обилием снега. В ведомство поступило уже более 160 обращений. инспекция выдала 36 предостережений о недопустимости нарушений, было возбуждено два дела об административных нарушениях.
«Получив обращение, мы стараемся связаться с управляющей компанией, стараемся использовать превентивные меры воздействия, чтобы управляющая компания все-таки вышла и выполнила свою работу. Мы сейчас очень много проводим профилактических визитов — это тоже один из рычагов воздействия», — сказал Киреев.
Начальник Госжилинспекции также отметил, что в работу принимаются только те обращения, авторы которых прошли идентификацию. Есть несколько вариантов, как можно это сделать правильно.
«На сегодняшний день возможны три варианта действий: первый — это прийти лично по адресу: ул. Некрасова, 3, обязательно взять с собой паспорт, чтобы прошла процедура идентификации. Второй вариант подачи обращения — через платформу „Госуслуги“, там есть ссылка „Задать вопрос органу исполнительной власти“, находите там Госжилинспекцию и пишете текст обращения. Третий — через платформу ГИС „ЖКХ“, четвертый способ выделяется из третьего — министерство строительства РФ сделало мобильное приложение „Госуслуги.Дом“, это мобильная версия платформы ГИС „ЖКХ“. Оно работает со смартфона, там можно создать общедомовой чат, составлять жалобы, проводить голосования», — рассказал Александр Киреев.
Напомним, что недавно омский депконтроля раскритиковали в Горсовете из-за уборки снега. По словам главы департамента контроля городской администрации Марка Рогозина, сейчас главная проблема состоит в том, что процедура поимки нарушителей стала более сложной и затянутой.