В ФОМС сообщили о расширении объемов бесплатной медпомощи в 2025 году

С 2025 года в список услуг, доступных по ОМС, включены профилактические исследования (скрининг) на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться застрахованным россиянам в возрасте старше 25 лет в рамках диспансеризации с периодичностью раз в 10 лет.