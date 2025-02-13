В ФОМС сообщили о расширении объемов бесплатной медпомощи в 2025 году

Posted 13 февраля, 08:00
Published 13 февраля, 08:00
Modified 13 февраля, 08:00
Updated 13 февраля, 08:00
Для достижения целей проекта правительство решило расширить Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Согласно новому документу, дополнительную поддержку будут получать участники СВО, нуждающиеся в медицинской помощи, кроме того, для будущих родителей предусмотрена оценка репродуктивного здоровья, пишет kp.ru.
В числе других мер — увеличение финансирования скорой помощи на 16,5 процента по отношению к 2024 году, амбулаторно-поликлинической помощи — на 12,9 процента, лечения в дневных стационарах — на 7,7 процента, лечения в круглосуточных стационарах — на 22,4 процента.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В рамках программы государственных гарантий на 2025 год предусмотрено финансирование услуг диспансеризации и профилактических осмотров более чем для 100 миллионов граждан. Отмечается, что в перечень обследований входят такие, которые платные медицинские клиники выполняют за немалые деньги.
С 2025 года в список услуг, доступных по ОМС, включены профилактические исследования (скрининг) на вирусный гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться застрахованным россиянам в возрасте старше 25 лет в рамках диспансеризации с периодичностью раз в 10 лет.
В ФОМС отметили, что основными причинами преждевременной смертности в России являются инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим в программе госгарантий существенно увеличены объемы медицинской помощи для пациентов с такими заболеваниями. В частности, планируется сделать более доступными некоторые операции, являющиеся жизненно важными.
Кроме того, программа включает медицинское сопровождение будущих родителей. В рамках диспансеризации мужчины и женщины смогут проходить профилактические обследования для оценки репродуктивного здоровья.
В текущем году в ПГГ был включен новый раздел, касающийся порядка оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.
Кроме того, увеличено финансирование реабилитационных мероприятий, а также расширено использование искусственного интеллекта для диагностики различных заболеваний. Для продвижения здорового образа жизни по всей стране активно открываются центры здоровья.