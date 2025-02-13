Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»

Posted 13 февраля, 11:15
Published 13 февраля, 11:15
Modified 13 февраля, 11:20
Updated 13 февраля, 11:20
Омский «Авангард» сегодня, 13 февраля встречался в Хабаровске с местным «Амуром». «Ястребы» победили со счетом 7:1.
В начале первого периода «ястребы» больше владели инициативой и создали несколько опасных моментов у ворот «Амура». На 12-й минуте у «Авангарда» удалился Павел Коледов за толчок клюшкой. Омичи выстояли в меньшинстве. А на 17-й минуте у «Амура» сфолил Кирилл Слепец — задержка соперника клюшкой. «Ястребам» потребовалось полминуты, чтобы реализовать численное преимущество — 0:1. Отличился Джованни Фьоре. В атаке также участвовали Константин Окулов и Наиль Якупов.
На 24-й минуте «ястреб» Иван Игумнов получил два малых штрафа — он попал клюшкой по лицу Кириллу Слепцу. «Ястребы» при игре в меньшинстве смогли создать два острых момента. Один из них закончился заброшенной шайбой — 0:2. Гол забил Данил Башкиров, ассист — у Ильи Каблукова.
На 34-й минуте «Авангард» увеличил преимущество. С передачи Джованни Фьоре и Семена Чистякова шайбу забросил Райан Спунер. Сразу после у «ястребов» за удар коленом удалился Марк Верба, а «Амур» реализовал большинство — 1:3. С таким счетом команды отправились на второй перерыв.
Сразу после начала третьего игрового отрезка у «Амура» малый штраф получил Илья Талалуев за задержку, а «ястреб» Джованни Фьоре оформил дубль в большинстве — 1:4. Передачи на счету у Окулова и Спунера. На 42-й минуте Марк Верба отправил 5-ю шайбу в ворота «Амура». Хабаровская команда заменила голкипера — вместо Дамира Шаймарданова на льду появился Мэтт Джурусик. Однако, и его ворота не долго оставались «сухими». На 45-й минуте матча Семен Чистяков забил шайбу с передачи Шарипзянова и Якупова — 1:6.
За 6 минут до конца основного времени Константин Окулов поразил ворота «Амура». В атаке также участвовали Спунер и Гуляев. Итоговый счет — 1:7.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на домашнем льду. В воскресенье, 16 февраля, команда примет на G-Drive Арене казанский «Ак Барс».