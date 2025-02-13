Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»

Сразу после начала третьего игрового отрезка у «Амура» малый штраф получил Илья Талалуев за задержку, а «ястреб» Джованни Фьоре оформил дубль в большинстве — 1:4. Передачи на счету у Окулова и Спунера. На 42-й минуте Марк Верба отправил 5-ю шайбу в ворота «Амура». Хабаровская команда заменила голкипера — вместо Дамира Шаймарданова на льду появился Мэтт Джурусик. Однако, и его ворота не долго оставались «сухими». На 45-й минуте матча Семен Чистяков забил шайбу с передачи Шарипзянова и Якупова — 1:6.