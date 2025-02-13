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Posted 13 февраля, 09:04

Published 13 февраля, 09:04

Modified 13 февраля, 09:06

Updated 13 февраля, 09:06

Суд обязал омских чиновников расселить аварийный дом в Береговом

Суд обязал омских чиновников расселить еще один аварийный дом

13 февраля 2025, 09:04
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд обязал омских чиновников расселить аварийный дом в Береговом

В здании уже разрушаются фундамент, пол и крыша.

Советский районный суд Омска принял решение по иску окружной прокуратуры к администрации города. Надзорная администрация потребовала обязать мэрию немедленно расселить жильцов аварийного дома на Лесокомбинатской улице в поселке Береговой, и суд это требование удовлетворил.

Речь идет о многоквартирном деревянном доме, который построен в 1957 году и сейчас фактически разрушается.

«Его техническое состояние еще 9 лет назад оценивалось как аварийное, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Имелись повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (физический износ составил 67%, разрушение фундамента, пола, перекрытий, кровли)».

Расселить жильцов нужно было еще в 2020 году, но у администрации не нашлось на это денег. Теперь чиновникам придется искать средства: в прокуратуре заявили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Город55 уже писал о том, что ситуация с расселением аварийных домов в Омске очень сложная. В конце 2024 года глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала депутатам городского Совета, что фактически существуют 3 очереди, в одной из которых стоят только жильцы «судебных» домов.

«У нас три очереди»: в омском ДЖП отчитались о расселении аварийных домов
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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Аварийные дома#Новости#Расселение#Береговой
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