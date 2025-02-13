Суд обязал омских чиновников расселить еще один аварийный дом

Posted 13 февраля, 09:04
Published 13 февраля, 09:04
Modified 13 февраля, 09:06
Updated 13 февраля, 09:06
Советский районный суд Омска принял решение по иску окружной прокуратуры к администрации города. Надзорная администрация потребовала обязать мэрию немедленно расселить жильцов аварийного дома на Лесокомбинатской улице в поселке Береговой, и суд это требование удовлетворил.
Речь идет о многоквартирном деревянном доме, который построен в 1957 году и сейчас фактически разрушается.
«Его техническое состояние еще 9 лет назад оценивалось как аварийное, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области. — Имелись повреждения и деформации конструктивных элементов, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (физический износ составил 67%, разрушение фундамента, пола, перекрытий, кровли)».
Расселить жильцов нужно было еще в 2020 году, но у администрации не нашлось на это денег. Теперь чиновникам придется искать средства: в прокуратуре заявили, что проконтролируют исполнение судебного решения.
Город55 уже писал о том, что ситуация с расселением аварийных домов в Омске очень сложная. В конце 2024 года глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала депутатам городского Совета, что фактически существуют 3 очереди, в одной из которых стоят только жильцы «судебных» домов.