Суд обязал омских чиновников расселить еще один аварийный дом

Город55 уже писал о том, что ситуация с расселением аварийных домов в Омске очень сложная. В конце 2024 года глава департамента жилищной политики Ольга Парфенова рассказала депутатам городского Совета, что фактически существуют 3 очереди, в одной из которых стоят только жильцы «судебных» домов.