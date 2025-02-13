«Сносить нельзя оставить»: судьба омского «Рассвета» остается неизвестной

Председатель комитета по градостроительству Дмитрий Лицкевич сообщил «Омск-информ», что обсуждение этого вопроса идет уже давно, и позиция депутатов остается неизменной — они хотят сохранить санаторий и прилегающие зеленые зоны. По его словам, если здесь появится жилой комплекс площадью более 100 тысяч кв. м., транспортная инфраструктура просто не справится с потоком новых жителей.