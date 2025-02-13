«Сносить нельзя оставить»: судьба омского «Рассвета» остается неизвестной

Posted 13 февраля, 03:19
Published 13 февраля, 03:19
Modified 13 февраля, 03:21
Updated 13 февраля, 03:21
Застройщик, компания «Глоракс», планирует снести санаторий «Рассвет» и построить на его месте элитный жилой квартал с детскими садами, школами, фитнес-центром, пляжем и минеральными источниками. Однако депутаты горсовета выступают против этих планов.
Главная причина — опасения, что новый жилой комплекс нанесет вред экологии и перегрузит дорожную сеть в районе моста у Телецентра. Кроме того, территория санатория сейчас относится к зоне медицинских учреждений, а значит, ее использование под жилую застройку требует официального изменения назначения земли.
Председатель комитета по градостроительству Дмитрий Лицкевич сообщил «Омск-информ», что обсуждение этого вопроса идет уже давно, и позиция депутатов остается неизменной — они хотят сохранить санаторий и прилегающие зеленые зоны. По его словам, если здесь появится жилой комплекс площадью более 100 тысяч кв. м., транспортная инфраструктура просто не справится с потоком новых жителей.
Инициативная группа депутатов представит официальное предложение о сохранении санатория «Рассвет». Будет ли их позиция учтена и удастся ли застройщику изменить назначение земли в свою пользу — пока остается открытым вопросом.
Ранее Город55 писал, что в омском градсовете раскритиковали план застройки правого берега Иртыша.