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Posted 13 февраля, 03:19

Published 13 февраля, 03:19

Modified 13 февраля, 03:21

Updated 13 февраля, 03:21

Омские депутаты выступили против сноса санатория «Рассвет»

«Сносить нельзя оставить»: судьба омского «Рассвета» остается неизвестной

13 февраля 2025, 03:19
Фото: 1MI. Омские депутаты выступили против сноса санатория «Рассвет»

В Омске разгорелись споры вокруг судьбы санатория «Рассвет»

Территорию возле Иртыша выкупила московская компания.

Застройщик, компания «Глоракс», планирует снести санаторий «Рассвет» и построить на его месте элитный жилой квартал с детскими садами, школами, фитнес-центром, пляжем и минеральными источниками. Однако депутаты горсовета выступают против этих планов.

Главная причина — опасения, что новый жилой комплекс нанесет вред экологии и перегрузит дорожную сеть в районе моста у Телецентра. Кроме того, территория санатория сейчас относится к зоне медицинских учреждений, а значит, ее использование под жилую застройку требует официального изменения назначения земли.

Председатель комитета по градостроительству Дмитрий Лицкевич сообщил «Омск-информ», что обсуждение этого вопроса идет уже давно, и позиция депутатов остается неизменной — они хотят сохранить санаторий и прилегающие зеленые зоны. По его словам, если здесь появится жилой комплекс площадью более 100 тысяч кв. м., транспортная инфраструктура просто не справится с потоком новых жителей.

Инициативная группа депутатов представит официальное предложение о сохранении санатория «Рассвет». Будет ли их позиция учтена и удастся ли застройщику изменить назначение земли в свою пользу — пока остается открытым вопросом.

Ранее Город55 писал, что в омском градсовете раскритиковали план застройки правого берега Иртыша.

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#Риана Дязанцева#Экология#Депутаты#Инфраструктура#Градостроительство#Жилой комплекс
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