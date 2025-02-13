Снег тает, вода поднимается: омичей предупредили о серьезных паводках

Posted 13 февраля, 03:50
Published 13 февраля, 03:50
Modified 13 февраля, 03:52
Updated 13 февраля, 03:52
Омская область может столкнуться с серьезным паводком в этом году, предупреждают эксперты. По данным Росгидромета, в бассейнах рек Иртыш и Ишим возможен значительный подъем воды, что может привести к подтоплениям.
Причины паводков:
Из-за этого возможен резкий подъем уровня воды в реках, особенно в Тюменской и Омской областях.
Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что регионам Сибири, Урала и Дальнего Востока нужно заранее готовиться к паводкам. По его словам, местные власти должны разработать план действий, чтобы минимизировать ущерб от наводнения и защитить жителей.
Напомним, ранее Город55 писал, как избежать весенних затоплений в Омске.