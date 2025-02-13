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Posted 13 февраля, 03:50

Published 13 февраля, 03:50

Modified 13 февраля, 03:52

Updated 13 февраля, 03:52

Весенние паводки в Омске: что нужно знать

Снег тает, вода поднимается: омичей предупредили о серьезных паводках

13 февраля 2025, 03:50
Фото: 1MI. Весенние паводки в Омске: что нужно знать

Эксперты предупредили омичей о серьезных паводках

Непростая обстановка с подъемом воды может сложиться в бассейнах Ишима и Иртыша.

Омская область может столкнуться с серьезным паводком в этом году, предупреждают эксперты. По данным Росгидромета, в бассейнах рек Иртыш и Ишим возможен значительный подъем воды, что может привести к подтоплениям.

Причины паводков:

  • В Казахстане выпало больше осадков, чем обычно;
  • Земля остается сильно промерзшей;
  • Водохранилища уже заполнены.

Из-за этого возможен резкий подъем уровня воды в реках, особенно в Тюменской и Омской областях.

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что регионам Сибири, Урала и Дальнего Востока нужно заранее готовиться к паводкам. По его словам, местные власти должны разработать план действий, чтобы минимизировать ущерб от наводнения и защитить жителей.

Напомним, ранее Город55 писал, как избежать весенних затоплений в Омске.

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#Риана Дязанцева#Омск#Паводок#Иртыш#Подтопления#Росгидромет
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