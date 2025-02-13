Штормовое предупреждение: непогода повлияла на авиарейсы Омска

Posted 13 февраля, 05:41
Published 13 февраля, 05:41
Modified 13 февраля, 07:20
Updated 13 февраля, 07:20
Так, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Омска в Санкт-Петербург, должен был вылететь в 05:30, однако отправился только в 05:52.
Рейс в Москву (Внуково), выполняемый авиакомпанией «Победа», был запланирован на 05:55, но фактически взлетел лишь в 06:16.
Авиакомпания «S7 AIRLINES» также задержала отправление самолета в Новосибирск. Вместо запланированных 10:55 борт планирует вылететь в 11:30.
«У „Победы“ противообледенительная обработка ВС, „Россия“ чуть позже прилетела, Новосибирск — позднее прибытие в Омск», — сообщили Городу55 в омском аэропорту.
Отметим, что омичи не могут приземлиться в Новосибирск. Согласно данным аэропорта, задерживаются 7 рейсов:
Задержки рейсов произошли из-за штормового предупреждения, объявленного на 13 и 14 февраля. Погодные условия, такие как сильный ветер и метель, вызвали проблемы с прибытием самолетов из других городов.
Перенесены рейсы из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Омска, Кемерово и Худжанда. Задержки составляют несколько часов.
Ранее Город55 писал, что со среды, 12 февраля, по субботу, 15 февраля, столбик термометра опустится до -8 до -10 градусов. Сегодня, 13 февраля, на регион обрушится сильный снегопад.