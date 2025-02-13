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Posted 13 февраля, 14:38

Published 13 февраля, 14:38

Modified 13 февраля, 14:38

Updated 13 февраля, 14:38

Иллюстрация

Сегодня в Омске: отключение воды, нашествие снегопадов и победа «Авангарда»

13 февраля 2025, 14:38
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Жителям омских Нефтяников на несколько месяцев отключат воду

Скоро в омских Нефтяниках начнется масштабный ремонт тепловых сетей. Специалисты заменят старые трубы и оборудование на пяти участках, среди них: улицы Энтузиастов, Нефтезаводская и Энергетиков.

Жители омских Нефтяников надолго останутся без горячей воды
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Новость №2. Скоро в регионе выпадет внушительный снежный покров

Во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады, сообщают синоптики. Известно, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до четырех сантиметров.

На Омскую область обрушатся сильные снегопады
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Новость №3. «Авангард» разгромил «Амур» со счетом 7:1

Сегодня на выезде в Хабаровске «Авангард» разгромил местный «Амур» со счетом 7:1. У «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Самым результативным получился третий период матча.

Сумасшедший матч «Авангарда». Омичи на выезде разгромили хабаровский «Амур»
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