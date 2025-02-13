Сегодня в Омске: отключение воды, нашествие снегопадов и победа «Авангарда»

Posted 13 февраля, 14:38
Published 13 февраля, 14:38
Modified 13 февраля, 14:38
Updated 13 февраля, 14:38
Новость №1. Жителям омских Нефтяников на несколько месяцев отключат воду
Скоро в омских Нефтяниках начнется масштабный ремонт тепловых сетей. Специалисты заменят старые трубы и оборудование на пяти участках, среди них: улицы Энтузиастов, Нефтезаводская и Энергетиков.
Новость №2. Скоро в регионе выпадет внушительный снежный покров
Во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады, сообщают синоптики. Известно, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до четырех сантиметров.
Новость №3. «Авангард» разгромил «Амур» со счетом 7:1
Сегодня на выезде в Хабаровске «Авангард» разгромил местный «Амур» со счетом 7:1. У «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Самым результативным получился третий период матча.