Сегодня в Омске: отключение воды, нашествие снегопадов и победа «Авангарда»

Во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады, сообщают синоптики. Известно, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до четырех сантиметров.