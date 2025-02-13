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Posted 13 февраля, 02:46

Published 13 февраля, 02:46

Modified 13 февраля, 02:48

Updated 13 февраля, 02:48

В Омске хотят ввести оплату проезда по геолокации

Проезд без наличных и карт: в Омске хотят внедрить оплату по геолокации

13 февраля 2025, 02:46
Фото: 1MI. В Омске хотят ввести оплату проезда по геолокации

В общественном транспорте Омска хотят внедрить новый способ оплаты

Если систему запустят, платить за проезд станет удобнее.

В Омске рассматривают новый способ оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах — с помощью геолокации. Это значит, что платить за поездку можно будет через специальное приложение, которое определяет, когда пассажир зашел в транспорт и какой маршрут выбрал. Об этом сообщает «NGS55».

Как это работает?

Когда человек заходит в автобус, его телефон с установленным приложением фиксирует местоположение. Затем приложение предлагает оплатить поездку — пассажиру нужно будет просто нажать кнопку, и деньги спишутся с привязанной банковской карты.

Пока точных сроков запуска нет. По словам директора компании «Пассажирсервис» Алексея Васильева, сначала нужно решить технические вопросы. Так, 17–18 февраля омские представители поедут в Москву на форум, где обсудят этот проект. После этого появится больше информации.

Ранее Город55 писал, что в Омске могут появиться автобусы без водителей.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Омск#Троллейбусы#Автобусы#Приложение#Оплата#Трамваи
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