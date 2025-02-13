Проезд без наличных и карт: в Омске хотят внедрить оплату по геолокации

В Омске рассматривают новый способ оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах — с помощью геолокации. Это значит, что платить за поездку можно будет через специальное приложение, которое определяет, когда пассажир зашел в транспорт и какой маршрут выбрал. Об этом сообщает «NGS55».