Проезд без наличных и карт: в Омске хотят внедрить оплату по геолокации

Posted 13 февраля, 02:46
Published 13 февраля, 02:46
Modified 13 февраля, 02:48
Updated 13 февраля, 02:48
В Омске рассматривают новый способ оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах — с помощью геолокации. Это значит, что платить за поездку можно будет через специальное приложение, которое определяет, когда пассажир зашел в транспорт и какой маршрут выбрал. Об этом сообщает «NGS55».
Как это работает?
Когда человек заходит в автобус, его телефон с установленным приложением фиксирует местоположение. Затем приложение предлагает оплатить поездку — пассажиру нужно будет просто нажать кнопку, и деньги спишутся с привязанной банковской карты.
Пока точных сроков запуска нет. По словам директора компании «Пассажирсервис» Алексея Васильева, сначала нужно решить технические вопросы. Так, 17–18 февраля омские представители поедут в Москву на форум, где обсудят этот проект. После этого появится больше информации.
Ранее Город55 писал, что в Омске могут появиться автобусы без водителей.