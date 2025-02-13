Приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ «устоял» в апелляции

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу 3 бывших сотрудников Технического университета. Как уже писал Город55, Дмитрия Маевского и 2 его коллег обвинили в хищении 1,8 млн рублей. По данным обвинения, они использовали свои должности для организации фиктивных научных исследований, за которые получили выплаты. Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей.