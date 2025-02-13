Приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ «устоял» в апелляции

Posted 13 февраля, 11:29
Published 13 февраля, 11:29
Modified 13 февраля, 11:31
Updated 13 февраля, 11:31
Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу 3 бывших сотрудников Технического университета. Как уже писал Город55, Дмитрия Маевского и 2 его коллег обвинили в хищении 1,8 млн рублей. По данным обвинения, они использовали свои должности для организации фиктивных научных исследований, за которые получили выплаты. Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей.
Апелляционная жалоба действия не возымела: решение осталось без изменений.
«Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор районного суда оставлен без изменения», — рассказали в пресс-службе суда.
Стоит уточнить, что осужденные обязаны возместить ущерб университету. Наказания назначены с испытательными сроками, в течение которых осужденные должны соблюдать определенные условия: регулярно регистрироваться в инспекции, уведомлять о переездах.