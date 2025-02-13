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Posted 13 февраля, 11:29

Published 13 февраля, 11:29

Modified 13 февраля, 11:31

Updated 13 февраля, 11:31

Приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ подтвердили в апелляционной инстанции

Приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ «устоял» в апелляции

13 февраля 2025, 11:29
Фото: 1MI.

Приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ подтвердили в апелляционной инстанции

Всех троих признали виновными в хищении денег, полученных за фиктивные научные исследования.

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу 3 бывших сотрудников Технического университета. Как уже писал Город55, Дмитрия Маевского и 2 его коллег обвинили в хищении 1,8 млн рублей. По данным обвинения, они использовали свои должности для организации фиктивных научных исследований, за которые получили выплаты. Суд приговорил Маевского к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей, а его соучастников — к трем годам условно и штрафам по 400 тысяч рублей.

Апелляционная жалоба действия не возымела: решение осталось без изменений.

«Определением судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда приговор районного суда оставлен без изменения», — рассказали в пресс-службе суда.

Стоит уточнить, что осужденные обязаны возместить ущерб университету. Наказания назначены с испытательными сроками, в течение которых осужденные должны соблюдать определенные условия: регулярно регистрироваться в инспекции, уведомлять о переездах.

«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ
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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#ОмГТУ
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