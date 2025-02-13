После акции клиентов «Светофора» в Подмосковье открылся один из магазинов сети

Posted 13 февраля, 06:40
Published 13 февраля, 06:40
Modified 13 февраля, 08:20
Updated 13 февраля, 08:20
Акция поддержки была организована по причине непрекращающихся проверок сети со стороны Роспотребнадзора, ФНС и других полномочных организаций.
Данные о проверках «Светофора» начали поступать с января 2025 года. В результате проверок, инициированных депутатом ГД России Сергеем Лисовским, клиенты сети по всей стране стали объединяться в сообщества в Telegram и «ВКонтакте». Было организовано несколько спонтанных акций в поддержку магазинов. Об этом пишут «Новые известия».
В частности, 12 февраля в подмосковном Сергиевом Посаде покупатели провели акцию у закрытого магазина «Светофор». По словам одной из местных жительниц Валентины Костроминой, для семей с небольшим доходом и пенсионеров «Светофор» стал единственной возможностью покупать недорогие продукты питания. Люди готовы выступать в поддержку магазинов — они убеждены, что постоянные проверки обусловлены происками конкурентов. Жители города считают, что именно благодаря «спартанской» обстановке в торговых залах удается сохранить цены на доступном уровне. Горожане на этот раз смогли отстоять магазин, и с 13 февраля «Светофор» в Сергиевом Посаде заработал вновь.
В настоящее время клиенты сети во Владимирской, Ивановской, Тверской, Рязанской и других областях заняты подготовкой обращения к сенаторам Совфеда России, в котором просят о защите их права на доступ к недорогим продуктам. Также покупатели настаивают на проведении проверки действий регулирующих органов в отношении «Светофора».
Популярную торговую сеть поддерживают и поставщики. «Новые известия» сообщают, что некоторые из них заявили, что для начала поставок другим ретейлерам им приходится вкладывать от миллиона рублей и более. При работе же с сетью «Светофор» подобная практика не используется. Также, по сообщениям поставщиков, лишь данный ретейлер активно сотрудничает с небольшими отечественными компаниями.
По мнению экспертов розничного рынка, столь агрессивная политика проверяющих ведомств может стать причиной закрытия сотен малых компаний, для которых «Светофор» стал основным или единственным заказчиком.
Сообщается, что группа поставщиков готовит открытое письмо на имя российского премьер-министра Михаила Мишустина. Компании просят разобраться в ситуации и направить запросы в проверяющие госорганы.
Пожелавший остаться инкогнито представитель «Светофора» отметил, что ни один магазин сети не был закрыт насовсем в результате проверок Роспотребнадзора. В компании подчеркнули, что отсутствие публичных комментариев продиктовано их позицией: «Меньше слов — больше дела». Однако также в «Светофоре» заявили о готовности к диалогу с регулирующими органами и журналистами.