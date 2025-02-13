После акции клиентов «Светофора» в Подмосковье открылся один из магазинов сети

В частности, 12 февраля в подмосковном Сергиевом Посаде покупатели провели акцию у закрытого магазина «Светофор». По словам одной из местных жительниц Валентины Костроминой, для семей с небольшим доходом и пенсионеров «Светофор» стал единственной возможностью покупать недорогие продукты питания. Люди готовы выступать в поддержку магазинов — они убеждены, что постоянные проверки обусловлены происками конкурентов. Жители города считают, что именно благодаря «спартанской» обстановке в торговых залах удается сохранить цены на доступном уровне. Горожане на этот раз смогли отстоять магазин, и с 13 февраля «Светофор» в Сергиевом Посаде заработал вновь.