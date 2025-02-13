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Posted 13 февраля, 08:15

Published 13 февраля, 08:15

Modified 13 февраля, 08:17

Updated 13 февраля, 08:17

В Омске анонсировали начало нового сезона электросамокатов

Осталось недолго: в Омске анонсировали новый сезон электросамокатов

13 февраля 2025, 08:15
Фото: gorod55.ru.

В Омске анонсировали начало нового сезона электросамокатов

До весны в мэрии планируют провести новые переговоры с компанией «ВУШ».

Вместе с весной в Омске приближается и начало сезона езды на электросамокатах. Напоминание об этом опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест. В 2024 году сезон начался 1 апреля, в 2025, по словам мэра, «если погода не подведет, дата не изменится».

Электросамокаты появились в Омске в 2022 году, и за это время поменялся ряд параметров. В частности, этот вид транспорта был официально признан на федеральном уровне «транспортным средством», так что на него теперь автоматически распространяется ряд законодательных норм. ООО «ВУШ», которое занимается кикшерингом в Омске, заключило с мэрией соглашение о сотрудничестве, согласно которому платит за парковки, обязуется не размещать самокаты в местах повышенного пешеходного трафика и рядом с остановками общественного транспорта.

«В преддверии начала открытия сезона проката самокатов ближе к концу февраля запланирована встреча представителей администрации города Омска с руководством ООО „ВУШ“ для обсуждения вопросов сотрудничества в текущем году», — уточнил Шелест.

В 2024 году в Омске насчитывалось около 2 200 электросамокатов. «ВУШ» заплатил за парковки 818 тысяч рублей.

Напомним: в прошлом году сезон электросамокатов закончился в первые дни ноября. По данным «ВУШ», омичи накатали за 2025 год на этом транспорте 2,5 млн километров.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Электросамокат#Кикшеринг
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