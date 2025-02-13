Осталось недолго: в Омске анонсировали новый сезон электросамокатов

Posted 13 февраля, 08:15
Published 13 февраля, 08:15
Modified 13 февраля, 08:17
Updated 13 февраля, 08:17
Вместе с весной в Омске приближается и начало сезона езды на электросамокатах. Напоминание об этом опубликовал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест. В 2024 году сезон начался 1 апреля, в 2025, по словам мэра, «если погода не подведет, дата не изменится».
Электросамокаты появились в Омске в 2022 году, и за это время поменялся ряд параметров. В частности, этот вид транспорта был официально признан на федеральном уровне «транспортным средством», так что на него теперь автоматически распространяется ряд законодательных норм. ООО «ВУШ», которое занимается кикшерингом в Омске, заключило с мэрией соглашение о сотрудничестве, согласно которому платит за парковки, обязуется не размещать самокаты в местах повышенного пешеходного трафика и рядом с остановками общественного транспорта.
«В преддверии начала открытия сезона проката самокатов ближе к концу февраля запланирована встреча представителей администрации города Омска с руководством ООО „ВУШ“ для обсуждения вопросов сотрудничества в текущем году», — уточнил Шелест.
В 2024 году в Омске насчитывалось около 2 200 электросамокатов. «ВУШ» заплатил за парковки 818 тысяч рублей.
Напомним: в прошлом году сезон электросамокатов закончился в первые дни ноября. По данным «ВУШ», омичи накатали за 2025 год на этом транспорте 2,5 млн километров.