Осталось недолго: в Омске анонсировали новый сезон электросамокатов

Электросамокаты появились в Омске в 2022 году, и за это время поменялся ряд параметров. В частности, этот вид транспорта был официально признан на федеральном уровне «транспортным средством», так что на него теперь автоматически распространяется ряд законодательных норм. ООО «ВУШ», которое занимается кикшерингом в Омске, заключило с мэрией соглашение о сотрудничестве, согласно которому платит за парковки, обязуется не размещать самокаты в местах повышенного пешеходного трафика и рядом с остановками общественного транспорта.