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Posted 13 февраля, 09:50

Published 13 февраля, 09:50

Modified 13 февраля, 09:52

Updated 13 февраля, 09:52

Суд отправил омского вице-губернатора Дениса Цуканова в СИЗО

Омский вице-губернатор Денис Цуканов переехал из-под домашнего ареста в СИЗО

13 февраля 2025, 09:50
Фото: телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Суд отправил омского вице-губернатора Дениса Цуканова в СИЗО

Чиновник пробудет под стражей еще как минимум 3 месяца.

Басманный суд города Москвы изменил меру пресечения для вице-губернатора Омской области Дениса Цуканова. Как рассказали в пресс-службе суда, чиновник теперь находится в СИЗО, где будет оставаться как минимум до 11 мая.

— 17 января мы удовлетворили ходатайство следствия об изменения меры пресечения, 6 февраля продлили эту меру пресечения, — рассказали Городу55 в Басманном суде.

Напомним: Цуканова задержали в конце 2024 года из-за обвинения в «присвоении или растрате» бюджетных денег. В середине декабря Басманный суд отправил его под домашний арест, чиновник подал апелляцию, но оспорить это решение не смог. Вскоре после задержания Цуканов был отстранен от выполнения должностных обязанностей. Министерством цифрового развития Омской области теперь руководит Максим Макаленко в качестве врио.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#СИЗО#Денис Цуканов#Басманный суд
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