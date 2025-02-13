Омский вице-губернатор Денис Цуканов переехал из-под домашнего ареста в СИЗО

Напомним: Цуканова задержали в конце 2024 года из-за обвинения в «присвоении или растрате» бюджетных денег. В середине декабря Басманный суд отправил его под домашний арест, чиновник подал апелляцию, но оспорить это решение не смог. Вскоре после задержания Цуканов был отстранен от выполнения должностных обязанностей. Министерством цифрового развития Омской области теперь руководит Максим Макаленко в качестве врио.