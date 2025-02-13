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Posted 13 февраля, 06:45

Published 13 февраля, 06:45

Modified 13 февраля, 06:47

Updated 13 февраля, 06:47

18 остановом Омска обновят за 33,5 миллионов

Новые остановки в Омске за 33,5 млн: когда и где появятся современные павильоны

13 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI. 18 остановом Омска обновят за 33,5 миллионов

Стало известно, где появятся новые остановки в Омске

Сюжет
Госзакупки
Благоустройство коснется 18 остановок общественного транспорта.

В Омске планируется строительство новых остановок общественного транспорта за 33,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 11 февраля. Эти средства пойдут на установку павильонов и улучшение условий для маломобильных групп населения.

Новые остановки разместятся в разных частях города:

  • Улица Дианова (ООТ «улица Звездная» в направлении улица Лукашевича);
  • Улица Ватутина (ООТ «Березовая роща» в обоих направлениях);
  • Проспект Комарова (ООТ «Студенческая» в направлении улица Туполева);
  • Улица Перова (ООТ «улица Перова» в обоих направлениях);
  • Улица Невского (ООТ «Школьная» в обоих направлениях);
  • Проспект Космический (ООТ «Кинотеатр „Космос“ в направлении улица Петра Осминина);
  • Проспект Космический (ООТ „Столовая“ в направлении улица Петра Осминина);
  • Улица Красный Путь (ООТ „Дворец творчества“ в обоих направлениях);
  • Улица Октябрьская (ООТ „улица Чернышевского“ (трамвайная) в обоих направлениях);
  • Улица Лермонтова „улица Куйбышева“ (трамвайная) в обоих направлениях);
  • Улица 4-я Челюскинцев (ООТ „Школа №30“ в обоих направлениях);
  • Улица XXII Партсъезда (ООТ „Школа №30“ в направлении улица Барнаульская).
График выполнения работ
График выполнения работ. Фото: Госзакупки

На этих остановках будут установлены три различных типа павильонов.

Первый тип павильонов выполнят из металлопроката, с внешней отделкой из металлопрофиля, окрашенного в синий цвет. Эти остановки будут оснащены урнами и обеспечат защиту от непогоды.

Павильон ожидания (Тип 1)
Павильон ожидания (Тип 1). Фото: Госзакупки

Второй тип павильонов будет сочетать металл и каленое стекло. Эти конструкции сделают более прозрачными, с тремя остекленными сторонами, а также с урнами и скамейками для удобства пассажиров.

Павильон ожидания (Тип 2)
Павильон ожидания (Тип 2). Фото: Госзакупки

Третий тип павильонов также изготовят из металла и стекла, но с остеклением только задней стены. Эти остановки будут оснащены дополнительными удобствами, такими как лавки и урны.

Павильон ожидания (Тип 3)
Павильон ожидания (Тип 3). Фото: Госзакупки

Работы рассчитаны с 1 мая до 15 август 2025 года. Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 февраля, а результаты будут подведены 21 февраля.

Напомним, в Омске потратят почти 5 миллионов на сто тысяч цветов.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Омск#Строительство#Госзакупки#Павильоны#Остановки
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