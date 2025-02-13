Новые остановки в Омске за 33,5 млн: когда и где появятся современные павильоны

Posted 13 февраля, 06:45
Published 13 февраля, 06:45
Modified 13 февраля, 06:47
Updated 13 февраля, 06:47
В Омске планируется строительство новых остановок общественного транспорта за 33,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 11 февраля. Эти средства пойдут на установку павильонов и улучшение условий для маломобильных групп населения.
Новые остановки разместятся в разных частях города:
На этих остановках будут установлены три различных типа павильонов.
Первый тип павильонов выполнят из металлопроката, с внешней отделкой из металлопрофиля, окрашенного в синий цвет. Эти остановки будут оснащены урнами и обеспечат защиту от непогоды.
Второй тип павильонов будет сочетать металл и каленое стекло. Эти конструкции сделают более прозрачными, с тремя остекленными сторонами, а также с урнами и скамейками для удобства пассажиров.
Третий тип павильонов также изготовят из металла и стекла, но с остеклением только задней стены. Эти остановки будут оснащены дополнительными удобствами, такими как лавки и урны.
Работы рассчитаны с 1 мая до 15 август 2025 года. Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 февраля, а результаты будут подведены 21 февраля.
Напомним, в Омске потратят почти 5 миллионов на сто тысяч цветов.