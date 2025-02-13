Наркопритон за «плату»: омичка сдавала квартиру за дозы

Posted 13 февраля, 07:09
Published 13 февраля, 07:09
Modified 13 февраля, 07:12
Updated 13 февраля, 07:12
Прокуратура Омской области сообщает, что 44-летняя местная жительница оказалась под судом за организацию наркопритона. По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года она систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым, где они употребляли запрещенные вещества.
Женщина не только позволяла гостям принимать наркотики, но и обеспечивала их всем необходимым — приспособлениями для курения и местом для отдыха после приема запрещенных веществ. Взамен она получала наркотики в качестве «оплаты».
Правоохранители задержали обвиняемую с поличным. На допросе она полностью признала свою вину. Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд.
Омичку обвиняют по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Город55 писал, что мужчина из Новосибирска зарабатывал на продаже наркотиков в Омске.