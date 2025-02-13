gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 07:09

Published 13 февраля, 07:09

Modified 13 февраля, 07:12

Updated 13 февраля, 07:12

Омичка превратила квартиру в место для употребления наркотиков

Наркопритон за «плату»: омичка сдавала квартиру за дозы

13 февраля 2025, 07:09
Фото: Прокуратура Омской области. Омичка превратила квартиру в место для употребления наркотиков

Омичка предстанет перед судом за организацию наркопритона в собственной квартире

Хозяйку «злачной квартиры» поймали с поличным.

Прокуратура Омской области сообщает, что 44-летняя местная жительница оказалась под судом за организацию наркопритона. По данным следствия, с сентября по декабрь 2024 года она систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым, где они употребляли запрещенные вещества.

Женщина не только позволяла гостям принимать наркотики, но и обеспечивала их всем необходимым — приспособлениями для курения и местом для отдыха после приема запрещенных веществ. Взамен она получала наркотики в качестве «оплаты».

«Злачная квартира»
«Злачная квартира». Фото: Прокуратура Омской области

Правоохранители задержали обвиняемую с поличным. На допросе она полностью признала свою вину. Теперь уголовное дело передано в Кировский районный суд.

Омичку обвиняют по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 писал, что мужчина из Новосибирска зарабатывал на продаже наркотиков в Омске.

В Омск за наркотиками: полиция задержала двух иностранцев с крупной партией
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Наркотики#Прокуратура#Уголовное дело#Запрещенные вещества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика