Нападающий «Авангарда» Якупов проводит лучший сезон в карьере: изучаем статистику

В этом сезоне Якупов провел 56 игр: 27 за «Куньлунь» и 29 за «Авангард». Он забросил 20 шайб и отдал 16 результативных передач, сумма очков — 36. В прошлом сезоне Наиль выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и набрал 19 очков (8 шайб и 11 передач), в сезоне 2022/2023 он защищал цвета «ястребов» и набрал 13 очков (7 шайб и 6 передач), в чемпионском сезоне «Авангарда» нападающий отличился десять раз, еще 20 раз стал автором результативных передач. В регулярном сезоне 18/19 Наиль выступал за «СКА» и набрал 33 (23+10) очка.