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Posted 13 февраля, 10:33

Published 13 февраля, 10:33

Modified 13 февраля, 10:35

Updated 13 февраля, 10:35

Наиль Якупов

Нападающий «Авангарда» Якупов проводит лучший сезон в карьере: изучаем статистику

13 февраля 2025, 10:33
Фото: ХК «Авангард». Наиль Якупов
Во второй приход в «Авангард» Наиль Якупов стал одним из лидер команды и набирает очки почти в каждом матче.

До окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остается чуть более месяца, «Авангард» тем временем располагается на шестом месте в Восточной конференции и отстает от ближайшего конкурента на четыре очка. Будет несправедливо промолчать о том, что эта позиция для омичей не самая худшая, ведь не случись в клубе масштабной перестройки по ходу сезона, «ястребы» вполне могли «пролететь» мимо плей-офф.

После серьезного спада в начале регулярного чемпионата последовал такой же серьезный подъем. Здесь помогло сложение нескольких факторов: назначение нового главного тренера, подписание ряда сильных игроков, и, конечно, осознание хоккеистами своих возможностей. Еще одна немаловажная деталь — на первый план при Ги Буше вышли игроки, которые раньше были в тени, один из них — Наиль Якупов. Нападающий проводит свой лучший сезон в КХЛ, а впереди еще 14 матчей регулярки и плей-офф.

В этом сезоне Якупов провел 56 игр: 27 за «Куньлунь» и 29 за «Авангард». Он забросил 20 шайб и отдал 16 результативных передач, сумма очков — 36. В прошлом сезоне Наиль выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и набрал 19 очков (8 шайб и 11 передач), в сезоне 2022/2023 он защищал цвета «ястребов» и набрал 13 очков (7 шайб и 6 передач), в чемпионском сезоне «Авангарда» нападающий отличился десять раз, еще 20 раз стал автором результативных передач. В регулярном сезоне 18/19 Наиль выступал за «СКА» и набрал 33 (23+10) очка.

Напомним, что недавно нападающий Наиль Якупов дал развернутое интервью, в котором рассказал о деталях своей спортивной карьеры за последние два сезона.

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