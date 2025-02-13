Нападающий «Авангарда» Марк Верба прокомментировал разгромную победу в Хабаровске

Posted 13 февраля, 14:17
Published 13 февраля, 14:17
Modified 13 февраля, 14:17
Updated 13 февраля, 14:17
Сегодня на выезде в Хабаровске «Авангард» разгромил местный «Амур» со счетом 7:1. У «ястребов» шайбы забросили Джованни Фьоре (дубль), Данил Башкиров, Райан Спунер, Марк Верба, Семен Чистяков, Константин Окулов. Об итогах встречи высказался нападающий Марк Верба.
«Игра была достаточно тяжелая несмотря на счет. Первый период был 50 на 50, второй тоже, нас вовремя выручал Никита Серебряков, огромный ему спасибо за это. В третьем периоде внесли коррективы, и счет это отразил. Мы наладили те моменты, которые тренерский штаб нам предложил, и это дало свой результат», — сказал Верба пресс-службе «Авангарда» после матча.
Он также добавил, что с нетерпением ждал собственную шайбу и очень рад, что сегодня смог ее забить.
«Реализовали два большинства из двух, великолепный показатель, 100% реализация, огромное спасибо парням, которые забивали свои голы большинстве. Не буду скрывать, долго ждал и своей шайбы, сегодня это наконец-то получилось сделать, сейчас бесконечно рад», — добавил он.
Ранее об итогах матча высказался главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Специалист отметил, что не остался доволен первым и вторым периодами, несмотря на то, что команда вела в счете.