На Омскую область обрушатся сильные снегопады

Posted 13 февраля, 06:56
Published 13 февраля, 06:56
Modified 13 февраля, 06:58
Updated 13 февраля, 06:58
По данным сервиса Ventusky, во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады. Синоптики прогнозируют, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до 4 сантиметров.
Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, небольшой снег ожидается в субботу, 15 февраля. Кроме того, в ближайшие дни похолодает. С 14 по 16 февраля температура воздуха будет в пределах -11… -16 градусов (местами до -23 градусов).
Ранее мы писали, что магнитосфера, по прогнозам ученых, целых три дня будет находиться в возбужденном состоянии. Когда ждать магнитные бури, читайте в нашем материале.