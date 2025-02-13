На Омскую область обрушатся сильные снегопады

По данным сервиса Ventusky, во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады. Синоптики прогнозируют, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до 4 сантиметров.