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Posted 13 февраля, 06:56

Published 13 февраля, 06:56

Modified 13 февраля, 06:58

Updated 13 февраля, 06:58

На Омскую область обрушатся сильные снегопады

На Омскую область обрушатся сильные снегопады

13 февраля 2025, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
Обильные осадки ожидаются во второй половине месяца.

По данным сервиса Ventusky, во второй половине февраля в Омскую область придут снегопады. Синоптики прогнозируют, что осадки накроют регион 18, 19 и 23 февраля. Затем после небольшой передышки снег снова выпадет 26 и 26 февраля. В эти дни обещают осадки до 4 сантиметров.

В Омскую область идут снегопады
В Омскую область идут снегопады. Фото: Ventusky

Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, небольшой снег ожидается в субботу, 15 февраля. Кроме того, в ближайшие дни похолодает. С 14 по 16 февраля температура воздуха будет в пределах -11… -16 градусов (местами до -23 градусов).

Ранее мы писали, что магнитосфера, по прогнозам ученых, целых три дня будет находиться в возбужденном состоянии. Когда ждать магнитные бури, читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Снегопады#Обь-Иртышское УГМС#Температура воздуха
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