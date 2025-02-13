Миллион для «призрака»: в Омске нашли подрядчика на техобслуживание «Омск-Федоровка»

Posted 13 февраля, 07:56
Published 13 февраля, 07:56
Modified 13 февраля, 07:58
Updated 13 февраля, 07:58
На техническое обслуживание недостроенных объектов аэропорта «Омск-Федоровка» в 2025 году потратят более миллиона рублей. Контракт заключат с подрядчиком, который обеспечит поддержание в рабочем состоянии электросетей, освещения и другого оборудования на территории аэропорта.
Согласно данным аукциона, в тендере участвовали две компании. Один из подрядчиков предложил начальную цену — 1 045 996,98 рублей. Однако победителем стала компания, согласившаяся на 1 040 766,99 рублей, что на 5 тысяч меньше начальной стоимости контракта.
С 1 марта по 24 декабря 2025 года подрядчик займется:
Кроме того, подрядчик должен следить за пожарной безопасностью, оперативно устранять неисправности и вести документацию о состоянии оборудования.
Напомним, воздушную гавань планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году.