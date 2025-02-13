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Posted 13 февраля, 07:56

Published 13 февраля, 07:56

Modified 13 февраля, 07:58

Updated 13 февраля, 07:58

Недостроенный аэропорт «Омск-Федоровка» получит 1 млн на техобслуживание

Миллион для «призрака»: в Омске нашли подрядчика на техобслуживание «Омск-Федоровка»

13 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI. Недостроенный аэропорт «Омск-Федоровка» получит 1 млн на техобслуживание

Власти выделили 1 млн рублей на техобслуживание аэропорта «Омск-Федоровка»

Аэропорт «Омск-Федоровка» долгое время остается незавершенным проектом.

На техническое обслуживание недостроенных объектов аэропорта «Омск-Федоровка» в 2025 году потратят более миллиона рублей. Контракт заключат с подрядчиком, который обеспечит поддержание в рабочем состоянии электросетей, освещения и другого оборудования на территории аэропорта.

Согласно данным аукциона, в тендере участвовали две компании. Один из подрядчиков предложил начальную цену — 1 045 996,98 рублей. Однако победителем стала компания, согласившаяся на 1 040 766,99 рублей, что на 5 тысяч меньше начальной стоимости контракта.

С 1 марта по 24 декабря 2025 года подрядчик займется:

  • Техническим обслуживанием электросетей и электроустановок, в том числе высоковольтных линий 110 кВ;
  • Поддержанием исправного состояния освещения на территории аэропорта;
  • Проведением профилактических и ремонтных работ для предотвращения аварий;
  • Контролем потребления электроэнергии;
  • Содействием другим организациям, выполняющим работы по контракту.

Кроме того, подрядчик должен следить за пожарной безопасностью, оперативно устранять неисправности и вести документацию о состоянии оборудования.

Напомним, воздушную гавань планируют сдать в эксплуатацию в 2028 году.

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#Риана Дязанцева#Омск#Аэропорт#Контракт#Подрядчик#Омск-Федоровка#Техническое обслуживание
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