Миллион для «призрака»: в Омске нашли подрядчика на техобслуживание «Омск-Федоровка»

Согласно данным аукциона, в тендере участвовали две компании. Один из подрядчиков предложил начальную цену — 1 045 996,98 рублей. Однако победителем стала компания, согласившаяся на 1 040 766,99 рублей, что на 5 тысяч меньше начальной стоимости контракта.