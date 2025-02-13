Как проходит процедура фонофореза у педиатра

Процедура фонофореза может вызывать у детей страх и беспокойство, особенно если они еще не знакомы с медицинскими процедурами. Важно заранее подготовить ребенка к посещению врача. Объясните, что процедура безболезненная и быстрая, а также расскажите о том, как она поможет ему стать здоровее.