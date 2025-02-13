Губернатор Виталий Хоценко рассказал об успехах молодежной политики в Омской области

Posted 13 февраля, 09:42
Published 13 февраля, 09:42
Modified 13 февраля, 11:54
Updated 13 февраля, 11:54
В Омске прошло совместное заседание министерства спорта и Главного управления молодежной политики Омской области, участники которого подвели итоги 2024 года и наметили планы на будущее. Открыл его губернатор Виталий Хоценко, который в своем выступлении перечислил основные успехи.
На данный момент в регионе успешно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни». В регулярные занятия физической культурой удалось вовлечь более половины всех жителей области. Помогли этому, в частности, строительство инфраструктурных спортивных объектов — крытого хоккейного корта в Красном Яре, крытого ледового дворца имени Шастина и бассейна в микрорайоне Московка-2, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, площадок для подготовки и выполнения норм ГТО.
«Также мы достигли показателей федеральных проектов „Социальная активность“, „Развитие системы поддержки молодежи“ („Молодежь России“), „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации“, — отметил губернатор. — В добровольческую деятельность было вовлечено более 318 тысяч жителей региона, в мероприятия патриотической направленности — почти 200 тысяч детей и молодых людей».
Омску удалось получить статус молодежной столицы России, и теперь важная задача ГУМП — провести на высоком уровне празднование Дня молодежи, Форум молодых лидеров «Россия — Центрально-Азиатский регион», молодежный форум стран ШОС. При этом в областном правительстве понимают, что нельзя останавливаться на достигнутом.
«Важно привлекать к нам молодых людей из других городов и стран, чтобы расширять возможности для сотрудничества нашей молодежи, повышать туристическую привлекательность региона, — рассказал Виталий Хоценко. — Мы громко заявили о себе на всю страну в прошлом году, когда на высоком уровне провели Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию на коньках и другие международные турниры. Но расслабляться нельзя, мы способны на большее».
В ближайших планах строительство спортивно-оздоровительного комплекса в новом микрорайоне «Зеленая река», второго центра уличного баскетбола по программе «ПСБ — детям», Центра настольного тенниса на территории спортшколы «Сибирский нефтяник». В Центральном округе в 2025 году начнется строительство модульного бассейна в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». В качестве пилотного региона Омская область примет участие в федеральной программе «Земский тренер».
В завершение заседания губернатор наградил работников сфер физической культуры, спорта и молодежной политики благодарственными письмами, почетными грамотами и другими наградами.