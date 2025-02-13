Губернатор Виталий Хоценко рассказал об успехах молодежной политики в Омской области

На данный момент в регионе успешно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни». В регулярные занятия физической культурой удалось вовлечь более половины всех жителей области. Помогли этому, в частности, строительство инфраструктурных спортивных объектов — крытого хоккейного корта в Красном Яре, крытого ледового дворца имени Шастина и бассейна в микрорайоне Московка-2, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, площадок для подготовки и выполнения норм ГТО.