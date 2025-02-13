«Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов

В ближайшее время в РФ появятся вклады с более привлекательными условиями, которые ориентированы на малообеспеченных россиян. Эти вклады получили название «социальные». Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2024 года, сообщает newsnn.ru. Ведущие банки России планируют запустить этот продукт в начале июля текущего года. Доступ к таким вкладам смогут получить только россияне с низким уровнем дохода, которые получают социальную помощь. Процентная ставка по социальным вкладам будет выше, чем по обычным депозитам, однако максимальная сумма вклада не сможет быть выше 50 тысяч рублей.