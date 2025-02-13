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Posted 13 февраля, 10:06

Published 13 февраля, 10:06

Modified 13 февраля, 10:06

Updated 13 февраля, 10:06

«Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов

«Финуслуги» запустили аналог социальных вкладов

13 февраля 2025, 10:06
Фото: Изображение Midjourney.
В последние два года в России объем средств на вкладах достиг рекордного уровня с 2010 года.

Физические лица, не зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, разместили на вкладах десятки триллионов рублей, что обусловлено высокими процентными ставками, которые в отечественных банках находятся в диапазоне от 20% до 23%. В настоящее время ставка Центробанка России составляет 21%, и пока нет сигналов о ее возможном снижении.

В ближайшее время в РФ появятся вклады с более привлекательными условиями, которые ориентированы на малообеспеченных россиян. Эти вклады получили название «социальные». Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2024 года, сообщает newsnn.ru. Ведущие банки России планируют запустить этот продукт в начале июля текущего года. Доступ к таким вкладам смогут получить только россияне с низким уровнем дохода, которые получают социальную помощь. Процентная ставка по социальным вкладам будет выше, чем по обычным депозитам, однако максимальная сумма вклада не сможет быть выше 50 тысяч рублей.

Тем временем несколько российских банков уже начали предлагать свои аналоги социальных вкладов с годовой ставкой до 30%. Например, один из таких продуктов был представлен на платформе «Финуслуги».

Управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин подчеркнул, что оценить привлекательность этого предложения можно уже сейчас, не дожидаясь июля. Он добавил, что новые клиенты платформы смогут воспользоваться максимальной ставкой, независимо от уровня их дохода.

Кроме «Финуслуг», Промсвязьбанк также представил вклад с годовой ставкой 30%, предназначенный для граждан с небольшими сбережениями. Альфа-Банк также работает над разработкой концепции социального вклада.

В будущем можно ожидать рост таких предложений в России, однако это произойдет лишь в случае успешной реализации и если малообеспеченные граждане оценят эти продукты, доверив свои накопления профессиональным финансовым учреждениям.

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