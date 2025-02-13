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Posted 13 февраля, 05:45

Published 13 февраля, 05:45

Modified 13 февраля, 05:47

Updated 13 февраля, 05:47

Дамир Шарипзянов

Два игрока омского «Авангарда» вошли в пятерку лучших хоккеистов КХЛ

13 февраля 2025, 05:45
Фото: ХК «Авангард». Дамир Шарипзянов
Второе место занял капитан команды Дамир Шарипзянов, а пятое — защитник Семен Чистяков.

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги назвали десять лучших игроков последних двух недель регулярного чемпионата. В их числе оказались два хоккеиста «Авангарда» — капитан Дамир Шарипзянов и защитник Семен Чистяков.

Шарипзянов расположился на втором месте рейтинга с коэффициентом 4.38, он уступил лишь нападающему «Салавата Юлаева» Шелдану Ремпалу (4.68). Чистяков же замыкает пятерку лидеров с показателем 3,87. Третье место занял защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков (4.15), четвертое — еще один нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский (3.91).

Напомним, что недавний матч с «Адмиралом» позволил Дамиру Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда». Он отличился одним голом, теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах, защитник занимает десятое место в списке.

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