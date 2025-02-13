Два игрока омского «Авангарда» вошли в пятерку лучших хоккеистов КХЛ

Напомним, что недавний матч с «Адмиралом» позволил Дамиру Шарипзянову войти в число лучших защитников-снайперов за всю историю «Авангарда». Он отличился одним голом, теперь на его счету 39 шайб в 336 матчах, защитник занимает десятое место в списке.