«Домклик»: Доля новостроек в общем объеме приобретаемого в ипотеку жилья достигла 70%

Анализируя активность спроса на рынке жилья в ипотеку в целом, в «Домклик» подсчитали, что выдачи ипотеки в РФ сократились на 12% в декабре по сравнению с ноябрём. Всего в декабре Сбер выдал кредитов на жильё на сумму свыше 150 млрд рублей. «Многие, кто планировал купить готовое жильё, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая снижение спроса именно в сегменте готового жилья. Одновременно сократился и объём выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объём ипотечных выдач на строящееся жильё остался практически на том же уровне.