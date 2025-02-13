«Домклик»: Доля новостроек в общем объеме приобретаемого в ипотеку жилья достигла 70%

Posted 13 февраля, 15:21
Published 13 февраля, 15:21
Modified 13 февраля, 15:21
Updated 13 февраля, 15:21
При анализе изменений в распределении ипотечных кредитов Сбера на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС эксперты оценивали не количество выдач за месяц, а объём выданных средств. Также учитывались транши (последующие выдачи). Анализируемый период — с декабря 2024 по январь 2025 года.
В десятку субъектов РФ по объёму выдач на конец 2024 года вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Татарстан и Краснодарский край, пишет vostokmedia.com.
Первичное жильё занимает лидирующие позиции в общем объёме ипотечных выдач по России. В декабре 2024 года его доля выросла до рекордных 70%, а в январе 2025 года она составила почти 71%.
Среди регионов — лидеров по доле строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку, выделяются Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае доля первичного жилья в ипотечных сделках составила от 61% до 65% в январе 2025 года (при среднероссийском показателе 71%).
Эксперты «Домклик» связывают рост объёмов выдач ипотеки на первичном рынке с действующими мерами господдержки. Так, доля «Семейной ипотеки» в общем объёме выдач на первичке в декабре 2024 года приблизилась к 74%, а в январе — к 79%. После отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» стала популярным механизмом на протяжении всей второй половины 2024 года.
Доля «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте приобретаемого строящегося жилья составила 11% в декабре и 8% в январе. Причём в регионах, на которые распространяется программа (Архангельская, Читинская области и Хакасия), на долю строящегося жилья в январе пришлось более 85% всех сделок по ипотеке.
На вторичном рынке объёмы выдач ипотеки в последнее время снижаются. Доля таких сделок составила 22–23% в среднем по России в декабре 2024 — январе 2025 года. Лидируют по доле сделок на рынке готового жилья регионы, где новые дома почти не строят. Это прежде всего Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области, где доля вторичного жилья в общем объёме выдач достигает 40%.
Анализируя активность спроса на рынке жилья в ипотеку в целом, в «Домклик» подсчитали, что выдачи ипотеки в РФ сократились на 12% в декабре по сравнению с ноябрём. Всего в декабре Сбер выдал кредитов на жильё на сумму свыше 150 млрд рублей. «Многие, кто планировал купить готовое жильё, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая снижение спроса именно в сегменте готового жилья. Одновременно сократился и объём выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объём ипотечных выдач на строящееся жильё остался практически на том же уровне.