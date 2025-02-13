Чемпионат точности и технологий. В Омске пройдут соревнования гонок на дронах

Posted 13 февраля, 07:51
Published 13 февраля, 07:51
Modified 13 февраля, 08:06
Updated 13 февраля, 08:06
В Омске 1 марта начнется первый этап чемпионата по гонке дронов «АэроСТЕМ». Соревнования состоятся в Омском государственном техническом университете. Они будут проводиться при поддержке губернатора Омской области. В 2025 году марафон включен в перечень мероприятий молодежной столицы России.
Организаторами чемпионата выступают министерство цифрового развития и связи Омской области, ОмГТУ, Центр образования и инноваций «Стем» и региональное движение «Движение Первых».
«Чемпионат по гонке дронов не только станет захватывающим зрелищем, но и послужит важным шагом к развитию технологий будущего. Он подчеркивает значимость национального проекта „Экономика данных“, открывающего новые горизонты для инноваций и цифровизации в нашей стране», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Основная цель соревнований — поиск и поддержка талантливой молодежи, увлеченной авиамоделированием и технологиями беспилотников. Чемпионат призван стимулировать интерес к созданию, программированию и эксплуатации БПЛА, а также на содействие профессиональному росту и патриотическому воспитанию.
«Второй год на нашей площадке мы будем принимать участников зимнего чемпионата по пилотированию и программированию дронов „АэроСТЕМ“. В соревновательный трек войдут направления проектных школ Предуниверсария ОмГТУ, связанные, в том числе, с беспилотными авиационными системами. Школьники наравне со студентами под чутким руководством наставников будут решать задачи в области программирования, управления и технического сопровождения БПЛА. Это отличная возможность для ребят усовершенствовать свои навыки с прицелом на перспективную инженерно-техническую профессию», — рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Первый этап чемпионата «АэроСТЕМ» пройдет по двум направлениям: «АэроСтем» в рамках фиджитал-спорта и «Код полета».
«Когда горят глаза у детей, они согревают сердца взрослых, и появляется желание творить. Я считаю, что каждый ребенок должен ощутить успешность, которая будет сопровождать его всю жизнь. Это чувство сделает его добрым, а мир вокруг — лучше. Мы в ответе за тех, кого приручили», — подчеркнула директор центра «Стем» Елена Елисеенко.
К участию в первом этапе чемпионата допускаются обучающиеся и спортсмены в возрасте от 9 лет. Участники могут принимать участие как индивидуально, так и в составе команды от 2 до 5 человек. Регистрация доступна по ссылке.
«Чемпионат „АэроСТЕМ“ — отличная возможность для молодых энтузиастов показать свои навыки в сфере передовых технологий. Мы гордимся тем, что являемся частью этого важного события, и вносим свой вклад в раскрытие потенциала нашей молодежи», — сообщила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Омской области Кристина Диннер.
В сентябре 2024 года в манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» состоялись региональные соревнования гонок дронов. Состязания такого уровня впервые проходили в Омской области.