gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 07:51

Published 13 февраля, 07:51

Modified 13 февраля, 08:06

Updated 13 февраля, 08:06

К чемпионату допускаются обучающиеся и спортсмены от 9 лет

Чемпионат точности и технологий. В Омске пройдут соревнования гонок на дронах

13 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI. К чемпионату допускаются обучающиеся и спортсмены от 9 лет

В Омске пройдут соревнования гонок на дронах

Первый этап стартует 1 марта в ОмГТУ. Он пройдет по двум направлениям: «АэроСТЕМ» в рамках фиджитал-спорта и «Код полета».

В Омске 1 марта начнется первый этап чемпионата по гонке дронов «АэроСТЕМ». Соревнования состоятся в Омском государственном техническом университете. Они будут проводиться при поддержке губернатора Омской области. В 2025 году марафон включен в перечень мероприятий молодежной столицы России.

Организаторами чемпионата выступают министерство цифрового развития и связи Омской области, ОмГТУ, Центр образования и инноваций «Стем» и региональное движение «Движение Первых».

«Чемпионат по гонке дронов не только станет захватывающим зрелищем, но и послужит важным шагом к развитию технологий будущего. Он подчеркивает значимость национального проекта „Экономика данных“, открывающего новые горизонты для инноваций и цифровизации в нашей стране», — отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Фото: Александр Алмазов. Министерство цифрового развития и связи Омской области

Основная цель соревнований — поиск и поддержка талантливой молодежи, увлеченной авиамоделированием и технологиями беспилотников. Чемпионат призван стимулировать интерес к созданию, программированию и эксплуатации БПЛА, а также на содействие профессиональному росту и патриотическому воспитанию.

«Второй год на нашей площадке мы будем принимать участников зимнего чемпионата по пилотированию и программированию дронов „АэроСТЕМ“. В соревновательный трек войдут направления проектных школ Предуниверсария ОмГТУ, связанные, в том числе, с беспилотными авиационными системами. Школьники наравне со студентами под чутким руководством наставников будут решать задачи в области программирования, управления и технического сопровождения БПЛА. Это отличная возможность для ребят усовершенствовать свои навыки с прицелом на перспективную инженерно-техническую профессию», — рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Фото: Александр Алмазов. Министерство цифрового развития и связи Омской области

Первый этап чемпионата «АэроСТЕМ» пройдет по двум направлениям: «АэроСтем» в рамках фиджитал-спорта и «Код полета».

«Когда горят глаза у детей, они согревают сердца взрослых, и появляется желание творить. Я считаю, что каждый ребенок должен ощутить успешность, которая будет сопровождать его всю жизнь. Это чувство сделает его добрым, а мир вокруг — лучше. Мы в ответе за тех, кого приручили», — подчеркнула директор центра «Стем» Елена Елисеенко.
Фото: Александр Алмазов. Министерство цифрового развития и связи Омской области

К участию в первом этапе чемпионата допускаются обучающиеся и спортсмены в возрасте от 9 лет. Участники могут принимать участие как индивидуально, так и в составе команды от 2 до 5 человек. Регистрация доступна по ссылке.

«Чемпионат „АэроСТЕМ“ — отличная возможность для молодых энтузиастов показать свои навыки в сфере передовых технологий. Мы гордимся тем, что являемся частью этого важного события, и вносим свой вклад в раскрытие потенциала нашей молодежи», — сообщила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Омской области Кристина Диннер.

В сентябре 2024 года в манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» состоялись региональные соревнования гонок дронов. Состязания такого уровня впервые проходили в Омской области.

Скорость, точность и высокие технологии. В Омске прошли гонки на беспилотниках
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Технологии#Наука#Омск#Турнир#Молодежь#Чемпионат#Губернатор#Спортивные соревнования#Инновации#Команда#ОмГТУ#Дрон#Патриотическое воспитание#Молодежная столица России#Физическая культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика