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Posted 13 февраля, 14:30

Published 13 февраля, 14:30

Modified 13 февраля, 14:30

Updated 13 февраля, 14:30

Бастрыкин проследит за делом омского курсанта

Бастрыкин заинтересовался делом курсанта, провалившегося под землю в Омске

13 февраля 2025, 14:30
Фото: 1MI. Бастрыкин проследит за делом омского курсанта
Глава СК России поручил докладывать ему о ходе дела.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить ему о результатах проверки по делу омского курсанта, который провалился под землю на улице Перелета в Кировском округе.

Известно, что яма образовалась после обрушения водопроводного коллектора. Сейчас региональный следственный комитет устанавливает все детали инцидента и ищет виновных.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Следком#Следователи#Новости#Александр Бастрыкин
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