Бастрыкин заинтересовался делом курсанта, провалившегося под землю в Омске

Posted 13 февраля, 14:30
Published 13 февраля, 14:30
Modified 13 февраля, 14:30
Updated 13 февраля, 14:30
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву доложить ему о результатах проверки по делу омского курсанта, который провалился под землю на улице Перелета в Кировском округе.
Известно, что яма образовалась после обрушения водопроводного коллектора. Сейчас региональный следственный комитет устанавливает все детали инцидента и ищет виновных.