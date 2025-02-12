«Все объединены общей целью»: Якупов — о Мачте Звезд, «Куньлуне» и игре в «Авангарде»

— В бытовом плане было несколько легче, ведь ранее уже защищал цвета «ястребов» и знал город. Поэтому оставалось лишь войти в какую-никакую струю. Да, в процессе сезона у «Авангарда» менялось руководство, исполнители, но от нас это не зависело. Было необходимо хорошо выполнять свою работу. А потом пришел новый главный тренер, и на мое удивление не было ни одного хоккеиста, который ныл, говорил: «На фига мне это нужно? Мне тяжело. Так много тренируемся, катаемся». Все приняли новые методы и стали молча трудиться. И сейчас команде помогают даже те люди, которые раньше были в тени. Все объединены одной общей целью. Нет слова «я», есть только «мы». Это очень важно.