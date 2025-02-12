«Все объединены общей целью»: Якупов — о Мачте Звезд, «Куньлуне» и игре в «Авангарде»

Posted 12 февраля, 09:48
Published 12 февраля, 09:48
Modified 12 февраля, 09:49
Updated 12 февраля, 09:49
Наиль Якупов вернулся в состав «Авангарда» в ноябре прошлого года, когда команда переживала сложный период и терпела поражение за поражением. Такое приобретение, тем более в такой ситуации, вызвало много вопросов не только у болельщиков, но и у хоккейных экспертов. Но, как оказалось позже, руководство омичей сделало правильный выбор: сейчас Якупов — один из лидеров «Авангарда», который набирает очки практически в каждом матче.
Старания нападающего не остались незамеченными, в феврале его пригласили на Матч Звезд КХЛ. Там в составе дивизиона Чернышева он победил дивизион Боброва в финальной встрече со счетом 9:8. В большом интервью Наиль Якупов рассказало деталях своей спортивной карьеры за последние два сезона и поделился впечатлением от звездного уикенда.
— Изначально вашей фамилии не было в составе на Матч звезд КХЛ — вы заменили получившего травму Рида Буше. И если судить по опубликованной в соцсетях «Авангарда» видеозаписи, эта новость вас шокировала. Это так?
— Скорее, удивила. Не было такого чувства — мол, ничего себе, покорилось что-то недосягаемое. Но да, был немного шокирован, ведь узнал об этом прямо перед матчем. Тогда не хотелось, чтобы эти мысли отвлекали от работы. Когда по прошествии времени пришло осознание произошедшего, стало приятно на душе. Думаю, это случилось буквально накануне — после встречи с «Ладой». Сел в самолет и понял, что лечу на МВЗ, где встречусь с ребятами.
— Как родилась идея выступить в образе мексиканца-мариачи на Матче звезд?
— Она принадлежит медиаслужбе «Авангарда». Ребята подкинули такую идею и сказали, что надо сделать красиво. Ответил: «Без проблем». В итоге мы исполнили, и все получилось замечательно. Даже сложно сказать, откуда взялись мои шляпа и маракасы. Не подумайте, с собой их точно не везли. Слишком громоздкие они были.
— Летом вы покинули «Нефтехимик» и какое-то время пребывали в статусе свободного агента. Если бы тогда вам сказали, что уже в феврале примете участие в Матче звезд КХЛ, поверили бы?
— Летом сам сказал себе, что хочу попасть туда. Есть люди, которые могут подтвердить это. Никогда не терял веры. В последнее время это было особенно необходимо. Без веры в себя — никуда.
— В начале февраля вы продлили контракт с омичами на два года. Инициатива исходила от клуба?
— Да, мы абсолютно не навязывались, не лезли. Поступил звонок от руководства, вопрос решился за несколько дней. Подбили некоторые детали и ударили по рукам. Не было разговоров о моем возможном выходе на рынок летом. В спокойном режиме пришли к общему знаменателю. Очень благодарен «Авангарду».
— Нет ощущения нереальности? Вы начали сезон в «Куньлунье», в ноябре были обменяны в «Авангард», а спустя всего три месяца уже подписали новое соглашение.
— Все течет, все меняется. Твои прошлые заслуги могут забыть в один момент. Необходимо двигаться вперед, в правильном направлении, учиться, прогрессировать.
— Выступая за «Куньлунь», вы набрали всего 11 очков в 27 матчах, а после перехода в «Авангард» — уже 24 в 28 и занимаете пятое место в списке бомбардиров команды. Как удалось так быстро адаптироваться на новом месте?
— В бытовом плане было несколько легче, ведь ранее уже защищал цвета «ястребов» и знал город. Поэтому оставалось лишь войти в какую-никакую струю. Да, в процессе сезона у «Авангарда» менялось руководство, исполнители, но от нас это не зависело. Было необходимо хорошо выполнять свою работу. А потом пришел новый главный тренер, и на мое удивление не было ни одного хоккеиста, который ныл, говорил: «На фига мне это нужно? Мне тяжело. Так много тренируемся, катаемся». Все приняли новые методы и стали молча трудиться. И сейчас команде помогают даже те люди, которые раньше были в тени. Все объединены одной общей целью. Нет слова «я», есть только «мы». Это очень важно.
— Насколько тяжело вам было выступать за «Куньлунь» — коллектив, который не ставит перед собой серьезных задач? Вы же привыкли к другому.
— Знал, куда еду. Я же не просто вытянул билет с названием команды, за которую буду играть в новом сезоне. Поступило предложение, от которого не стал отказываться. Благодарен руководству «Куньлуня» за предоставленную мне возможность. Меня хорошо приняли в коллективе, а я выкладывался по полной программе и старался делать, что умею. Да, поначалу было чуть попроще, а потом пошла череда поражений, однако на уровне моей самоотдачи это не сказалось. Продолжал усердно трудиться и тем самым обратил на себя внимание других клубов.
— Можно ли сказать, что там вы переродились как хоккеист?
— Не попади я в «Куньлунь», здесь бы меня не было. Быть может, вообще не играл бы в КХЛ. В итоге отправился в «Ред Стар», оттуда перешел в «Авангард», а теперь приехал на Матч звезд. Все в жизни складывается так, как должно быть.
Источник: russian.rt
Напомним, что недавно о своих впечатлениях от Матча Звезд КХЛ рассказал защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Один из лидеров омской команды принял участие в звездном уикенде впервые в карьере. «Ястреб» также поделился подробностями работы с Ги Буше: при новом тренере, как отметил Чистяков, каждую тренировку и каждый матч нужно доказывать свое мастерство и только тогда ты будешь играть.