Владимир Путин присвоил почетное звание физкультурнику из Омской области

Posted 12 февраля, 05:55
Published 12 февраля, 05:55
Modified 12 февраля, 05:57
Updated 12 февраля, 05:57
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного работника физической культуры РФ начальнику отдела физической культуры и спорта администрации Саргатского района Омской области Сергею Кудину. Указ главы государства опубликовали 10 февраля на официальном сайте кремля.
Сергей Кудин получил почетное звание за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.
Ранее Владимир Путин также присвоил звания Заслуженного врача Российской Федерации четырем медикам из Омска.