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Posted 12 февраля, 05:55

Published 12 февраля, 05:55

Modified 12 февраля, 05:57

Updated 12 февраля, 05:57

Владимир Путин присвоил почетное звание физкультурнику из Омской области

Владимир Путин присвоил почетное звание физкультурнику из Омской области

12 февраля 2025, 05:55
Фото: www.kremlin.ru.
Президент 10 февраля подписал указ о награждении государственными наградами.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного работника физической культуры РФ начальнику отдела физической культуры и спорта администрации Саргатского района Омской области Сергею Кудину. Указ главы государства опубликовали 10 февраля на официальном сайте кремля.

Сергей Кудин получил почетное звание за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.

Ранее Владимир Путин также присвоил звания Заслуженного врача Российской Федерации четырем медикам из Омска.

Путин наградил четырех врачей из Омской области
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#Евгений Игишев#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Владимир Путин#Путин#Администрация#Саргасткий район
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