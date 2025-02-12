Варианты на любой вкус: что продают в омских магазинах в преддверии 14 февраля

Posted 12 февраля, 04:19
Published 12 февраля, 04:19
Modified 12 февраля, 04:19
Updated 12 февраля, 04:19
День святого Валентина все ближе, но что делать, если не знаешь, что именно подарить? Тогда стоит пройтись по магазинам и выбрать приятный сюрприз на свое усмотрение, учитывая предпочтения возлюбленной или возлюбленного. Об актуальном ассортименте к 14 февраля в магазинах Омска — в материале Города55.
Разнообразные подарки для праздника можно увидеть в гипермаркете «Ашан». На прилавках удастся найти плюшевых медведей разных размеров, кроликов и другие мягкие игрушки. Также продаются творческие наборы: для вышивания, создания бомбочек для ванны, уникальных украшений и другие. Здесь же можно купить дополнение к подарку в виде шариков или упаковку — красивый подарочный пакет или крафтовую бумагу.
Подарки своими руками могут быть даже более ценными, чем купленные. Если вы хотите заморочиться над сюрпризом и создать для второй половинки что-то необычное и особенное, стоит задуматься над приготовлением сладкого подарка: кексов, торта или любых других десертов.
В том же магазине есть отдельный стенд с принадлежностями для готовки, на полках можно найти формы для тортов и печенья в виде сердца, мишек и цветов, наборы для канапе, шпажки, красивые блюда и тарелки. Также есть можно приобрести уже готовые сладкие подарки: наборы конфет, леденцы или тематически украшенные пряники.
В магазине modi подготовка к празднику идет полным ходом, для подарков подготовлен специальный стенд, там размещается все, что можно приобрести для любимого или любимой. Немного об ассортименте: большинство вещей, посвященных Дню святого Валентина, розового и красного цветов, так как именно они являются традиционными для этого праздника. Здесь можно найти красивую посуду в форме сердца (тарелки, блюда, миски и др.), кружки разных форм и размеров, бокалы, ароматические свечи, гирлянда с небольшими сердечками, гели для душа, наборы уходовой косметики, шарики и многие другие предметы. Кроме того, представлены разнообразные сладкие подарки, леденцы, мармелад.
В магазине косметики «Парфюм лидер» есть разнообразные наборы для ухода за собой, которые отлично подойдут в качестве подарка на 14 февраля для второй половинки — и приятно, и полезно. Также можно найти боксы с духами или туалетной водой, мыло разных форм и мягкие тапочки.
Множество бюджетных подарков к празднику представлено на полках магазина «Фикс Прайс». Здесь также продаются тематические кружки, бокалы и бутылки для воды, статуэтки различных форм, светильники, футляр для украшений и многое другое. Также на прилавках можно найти приятные дополнения к основным подаркам — шарики, открытки, наклейки.
В «Читай-городе» тоже есть отдельный стенд с подарками к предстоящим праздникам, в том числе Дню святого Валентина. Здесь можно найти уже совсем другие предметы: да, мягкие игрушки и леденцы в магазине тоже есть, но это скорее дополнение к основному сюрпризу. Разнообразнее всего же представлены настольные игры, пазлы как привычные, так и 3D, ночники. Также можно найти термокружки разного объема, стаканы и бутылки для воды.
Не стоит забывать и о том, что книга — сама по себе хороший подарок, который может обрадовать любителя литературы даже больше тематического набора. Правда, не нужно рисковать с покупкой такого подарка, если не уверен в предпочтениях получателя, в таком случае лучше поискать что-то более нейтральное.
Ранее Город55 рассказывал о вариантах необычных подарков к Дню святого Валентина, которые можно найти на «Авито». Среди таких оказались: чековая книжка желаний, букет из конфет, музыкальная пластинка с вашей любимой песней и фото, конфеты с вашей фотографией и другие. Стоимость таких предложений самая разная, можно найти как подарок за 500 рублей, так и более чем за 10 тысяч рублей.