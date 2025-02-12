gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:19

Published 12 февраля, 04:19

Modified 12 февраля, 04:19

Updated 12 февраля, 04:19

Что омичи могут купить в магазинах к 14 февраля

Варианты на любой вкус: что продают в омских магазинах в преддверии 14 февраля

12 февраля 2025, 04:19
Фото: 1MI. Что омичи могут купить в магазинах к 14 февраля
День всех влюбленных все ближе, и пора окончательно определиться с подарком для второй половинки и выбрать тот, который точно понравится и принесет радость. Что омичам предлагают магазины в преддверии самого романтичного праздника — в материале Города55.

День святого Валентина все ближе, но что делать, если не знаешь, что именно подарить? Тогда стоит пройтись по магазинам и выбрать приятный сюрприз на свое усмотрение, учитывая предпочтения возлюбленной или возлюбленного. Об актуальном ассортименте к 14 февраля в магазинах Омска — в материале Города55.

Мягкие игрушки и рукоделие

Разнообразные подарки для праздника можно увидеть в гипермаркете «Ашан». На прилавках удастся найти плюшевых медведей разных размеров, кроликов и другие мягкие игрушки. Также продаются творческие наборы: для вышивания, создания бомбочек для ванны, уникальных украшений и другие. Здесь же можно купить дополнение к подарку в виде шариков или упаковку — красивый подарочный пакет или крафтовую бумагу.

Варианты подарков на День святого Валентина
Варианты подарков на День святого Валентина
Варианты подарков на День святого Валентина
Варианты подарков на День святого Валентина
Варианты подарков на День святого Валентина. Фото: Ашан

Сладкие наборы и кулинарные шедевры своими руками

Подарки своими руками могут быть даже более ценными, чем купленные. Если вы хотите заморочиться над сюрпризом и создать для второй половинки что-то необычное и особенное, стоит задуматься над приготовлением сладкого подарка: кексов, торта или любых других десертов.

В том же магазине есть отдельный стенд с принадлежностями для готовки, на полках можно найти формы для тортов и печенья в виде сердца, мишек и цветов, наборы для канапе, шпажки, красивые блюда и тарелки. Также есть можно приобрести уже готовые сладкие подарки: наборы конфет, леденцы или тематически украшенные пряники.

Сладкие подарки и формочки для готовки
Сладкие подарки и формочки для готовки
Сладкие подарки и формочки для готовки
Сладкие подарки и формочки для готовки
Сладкие подарки и формочки для готовки. Фото: Ашан

Бомбочки для ванны, красивая посуда и другие приятные мелочи

В магазине modi подготовка к празднику идет полным ходом, для подарков подготовлен специальный стенд, там размещается все, что можно приобрести для любимого или любимой. Немного об ассортименте: большинство вещей, посвященных Дню святого Валентина, розового и красного цветов, так как именно они являются традиционными для этого праздника. Здесь можно найти красивую посуду в форме сердца (тарелки, блюда, миски и др.), кружки разных форм и размеров, бокалы, ароматические свечи, гирлянда с небольшими сердечками, гели для душа, наборы уходовой косметики, шарики и многие другие предметы. Кроме того, представлены разнообразные сладкие подарки, леденцы, мармелад.

Милые подарки к празднику
Милые подарки к празднику
Милые подарки к празднику
Милые подарки к празднику
Милые подарки к празднику. Фото: modi

Для ухода за собой

В магазине косметики «Парфюм лидер» есть разнообразные наборы для ухода за собой, которые отлично подойдут в качестве подарка на 14 февраля для второй половинки — и приятно, и полезно. Также можно найти боксы с духами или туалетной водой, мыло разных форм и мягкие тапочки.

Наборы для ухода за собой
Наборы для ухода за собой
Наборы для ухода за собой. Фото: Парфюм лидер

Приятные и бюджетные мелочи

Множество бюджетных подарков к празднику представлено на полках магазина «Фикс Прайс». Здесь также продаются тематические кружки, бокалы и бутылки для воды, статуэтки различных форм, светильники, футляр для украшений и многое другое. Также на прилавках можно найти приятные дополнения к основным подаркам — шарики, открытки, наклейки.

Бюджетные подарки к празднику
Бюджетные подарки к празднику
Бюджетные подарки к празднику
Бюджетные подарки к празднику. Фото: Фикс Прайс

Полезные подарки и игры для компании

В «Читай-городе» тоже есть отдельный стенд с подарками к предстоящим праздникам, в том числе Дню святого Валентина. Здесь можно найти уже совсем другие предметы: да, мягкие игрушки и леденцы в магазине тоже есть, но это скорее дополнение к основному сюрпризу. Разнообразнее всего же представлены настольные игры, пазлы как привычные, так и 3D, ночники. Также можно найти термокружки разного объема, стаканы и бутылки для воды.

Не стоит забывать и о том, что книга — сама по себе хороший подарок, который может обрадовать любителя литературы даже больше тематического набора. Правда, не нужно рисковать с покупкой такого подарка, если не уверен в предпочтениях получателя, в таком случае лучше поискать что-то более нейтральное.

Подарки к 14 февраля на любой вкус
Подарки к 14 февраля на любой вкус
Подарки к 14 февраля на любой вкус
Подарки к 14 февраля на любой вкус
Подарки к 14 февраля на любой вкус. Фото: Читай город

Ранее Город55 рассказывал о вариантах необычных подарков к Дню святого Валентина, которые можно найти на «Авито». Среди таких оказались: чековая книжка желаний, букет из конфет, музыкальная пластинка с вашей любимой песней и фото, конфеты с вашей фотографией и другие. Стоимость таких предложений самая разная, можно найти как подарок за 500 рублей, так и более чем за 10 тысяч рублей.

К 14 февраля Омскую область завалит снегом
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Праздничный день#Новости#14 февраля#День влюбленных
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика