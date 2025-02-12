Варианты на любой вкус: что продают в омских магазинах в преддверии 14 февраля

В магазине modi подготовка к празднику идет полным ходом, для подарков подготовлен специальный стенд, там размещается все, что можно приобрести для любимого или любимой. Немного об ассортименте: большинство вещей, посвященных Дню святого Валентина, розового и красного цветов, так как именно они являются традиционными для этого праздника. Здесь можно найти красивую посуду в форме сердца (тарелки, блюда, миски и др.), кружки разных форм и размеров, бокалы, ароматические свечи, гирлянда с небольшими сердечками, гели для душа, наборы уходовой косметики, шарики и многие другие предметы. Кроме того, представлены разнообразные сладкие подарки, леденцы, мармелад.