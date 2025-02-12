В Омскстате рассказали, на сколько подорожал минимальный продуктовый набор

В Омскстате 12 февраля опубликовали данные об изменении цен на продукты за 2024 год. В среднем стоимость продовольственных товаров за 12 месяцев выросла на 10,3%, за декабрь — на 2,7%. Непродовольственные товары за год подорожали на 5,7%, за декабрь — на 0,6%.