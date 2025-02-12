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Posted 12 февраля, 10:30

Published 12 февраля, 10:30

Modified 12 февраля, 10:32

Updated 12 февраля, 10:32

Минимальный продуктовый набор подорожал на 19%

В Омскстате рассказали, на сколько подорожал минимальный продуктовый набор

12 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI. Минимальный продуктовый набор подорожал на 19%
В ведомстве опубликовали статистику изменения цен на продукты за 2024 год.

В Омскстате 12 февраля опубликовали данные об изменении цен на продукты за 2024 год. В среднем стоимость продовольственных товаров за 12 месяцев выросла на 10,3%, за декабрь — на 2,7%. Непродовольственные товары за год подорожали на 5,7%, за декабрь — на 0,6%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области в конце декабря 2024 года составила 6080,44 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 4,7%, с начала года — на 19,0%», — говорится в документах ведомства.

Условный (минимальный) набор продуктов питания предназначен для межрегиональных сопоставлений стоимости наборов в длительной динамике. Набор включает 33 продукта, состав и объем которых для всех регионов России одинаковый и не меняется со временем. В него входят: мясо, рыба, масло, маргарин, молоко, сметана, мука, хлеб, овощи, фрукты, крупы, вермишель, соль, сахар, печенье, карамель и другие товары.

Существеннее всего цены выросли на капусту, икру, молоко, масло, хлеб. Подробные цифры приведены в таблице:

Скриншот
Скриншот. Фото: Омскстат

Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области в декабре потратили в барах, кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей. Это больше, чем в других месяцах.

Перед Новым годом омичи потратили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Экономика#Омск#Омская область#Цены#Статистика#Инфляция#Продукты
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