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Posted 12 февраля, 13:08

Published 12 февраля, 13:08

Modified 12 февраля, 13:08

Updated 12 февраля, 13:08

Маршрут заработает с 14 февраля.

В Омской области запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут

12 февраля 2025, 13:08
Фото: 1MI. Маршрут заработает с 14 февраля.
Новый маршрут станет альтернативой отмененному маршруту №1054 «Омск–Екатеринославка».

Сегодня в Центре управления регионом анонсировали появление в Омской области нового межмуниципального маршрута, он начнет работать с 14 февраля и свяжет между собой следующие населенные пункты: Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку.

Напомним, что маршрут №1054 «Омск–Екатеринославка» отменили в начале года из-за плохого состояния дорог. Возвращение этого маршрута, как сообщили в министерстве транспорта Омской области, возможно только после проведения ремонта. Исчезновение автобусов вызвало массу неудобств у жителей населенных пунктов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Министерство транспорта#Транспортная сеть
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