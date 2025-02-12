В Омской области запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут

Posted 12 февраля, 13:08
Published 12 февраля, 13:08
Modified 12 февраля, 13:08
Updated 12 февраля, 13:08
Сегодня в Центре управления регионом анонсировали появление в Омской области нового межмуниципального маршрута, он начнет работать с 14 февраля и свяжет между собой следующие населенные пункты: Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку.
Напомним, что маршрут №1054 «Омск–Екатеринославка» отменили в начале года из-за плохого состояния дорог. Возвращение этого маршрута, как сообщили в министерстве транспорта Омской области, возможно только после проведения ремонта. Исчезновение автобусов вызвало массу неудобств у жителей населенных пунктов.