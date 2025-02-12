В Омской области запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут

Сегодня в Центре управления регионом анонсировали появление в Омской области нового межмуниципального маршрута, он начнет работать с 14 февраля и свяжет между собой следующие населенные пункты: Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку.