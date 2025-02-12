gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 08:36

Published 12 февраля, 08:36

Modified 12 февраля, 08:38

Updated 12 февраля, 08:38

В настоящее время работника формили официально

В Омской области глава отделения ДОСААФ получила штраф за неоформленного работника

12 февраля 2025, 08:36
Фото: 1MI. В настоящее время работника формили официально
В Знаменском районе в местном отделении ДОСААФ инструктор по вождению длительное время работал без оформления. Этим фактом заинтересовались в прокуратуре.

Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в отделении ДОСААФ Знаменского района Омской области. Один из инструкторов по вождению не был официально трудоустроен, сообщили 12 февраля в ведомстве.

Прокуратура внесла представление председателю отделения ДОСААФ и постановила возбудить административное дело. В результате трудовая инспекция выписала руководителю штраф в размере 10 тысяч рублей.

«В настоящее время с работником заключен трудовой договор», — сообщили в прокуратуре.

По данным Rusprofile, исполняющим обязанности председателя МО ДОСААФ России Знаменского района с 2021 года является Мария Горьковская.

Читайте также:
Омская прокуратура настояла на повторной проверке опасного жилого дома в НефтяникахПодрядчика оштрафовали на 2 млн за срыв сроков строительства водопровода для омичейВ Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года
#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Штраф#ДОСААФ#Административное правонарушение#Трудовое законодательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика