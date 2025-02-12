В Омской области глава отделения ДОСААФ получила штраф за неоформленного работника

Posted 12 февраля, 08:36
Published 12 февраля, 08:36
Modified 12 февраля, 08:38
Updated 12 февраля, 08:38
Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в отделении ДОСААФ Знаменского района Омской области. Один из инструкторов по вождению не был официально трудоустроен, сообщили 12 февраля в ведомстве.
Прокуратура внесла представление председателю отделения ДОСААФ и постановила возбудить административное дело. В результате трудовая инспекция выписала руководителю штраф в размере 10 тысяч рублей.
«В настоящее время с работником заключен трудовой договор», — сообщили в прокуратуре.
По данным Rusprofile, исполняющим обязанности председателя МО ДОСААФ России Знаменского района с 2021 года является Мария Горьковская.