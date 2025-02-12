В омском депобре объяснили запрет WhatsApp для школьных родительских чатов

Posted 12 февраля, 04:25
Published 12 февраля, 04:25
Modified 12 февраля, 04:27
Updated 12 февраля, 04:27
В департаменте образования омской мэрии рассказали Городу55, почему в омских школах запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ) для общения родителей и учителей. В ведомстве ссылаются на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 29 декабря 2022 года.
«Образовательным организациям не следует использовать в образовательном процессе или при коммуникации с педагогическими работниками, обучающимися или родителями (законными представителями) обучающихся иностранные мессенджеры. Необходимо перейти на использование отечественной платформы», — говорится в ответе на запрос за подписью директора департамента Ларисы Крючковой.
В системе образования работает информационная площадка «Моя школа», в которую также входит мессенджер «Сферум». Именно в «Сферум» и переносят родительские чаты. Разработчиком и правообладателем мессенджера является ООО «Компания ВК», которая входит в группу компаний VK.
«Регистрация на электронных платформах не является обязательной. Отказ от регистрации на электронных платформах может ограничить обучающихся в использовании бесплатных современных образовательных технологий», — добавили в департаменте образования.
Напомним, в редакцию Города55 в начале февраля обратились родители учеников школы № 94 на улице Андрианова. Омичи сообщили, что родительские чаты перенесли из WhatsApp в «Сферум». Подписчики нашего телеграм-канала также рассказали в комментариях, что и в других школах теперь запрещено пользоваться WhatsApp для общения с учителями. При этом «Сферум» родители назвали «сырой платформой».