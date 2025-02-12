В омском депобре объяснили запрет WhatsApp для школьных родительских чатов

Напомним, в редакцию Города55 в начале февраля обратились родители учеников школы № 94 на улице Андрианова. Омичи сообщили, что родительские чаты перенесли из WhatsApp в «Сферум». Подписчики нашего телеграм-канала также рассказали в комментариях, что и в других школах теперь запрещено пользоваться WhatsApp для общения с учителями. При этом «Сферум» родители назвали «сырой платформой».