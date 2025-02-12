gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 04:25

Published 12 февраля, 04:25

Modified 12 февраля, 04:27

Updated 12 февраля, 04:27

WhatsApp теперь под запретом

В омском депобре объяснили запрет WhatsApp для школьных родительских чатов

12 февраля 2025, 04:25
Фото: 1MI. WhatsApp теперь под запретом
Родителям и учителям предлагается перейти на мессенджер «Сферум», разработанный группой компаний VK. Регистрация в нем не является обязательной. При этом «Сферум» родители назвали «сырой платформой».

В департаменте образования омской мэрии рассказали Городу55, почему в омских школах запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ) для общения родителей и учителей. В ведомстве ссылаются на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 29 декабря 2022 года.

«Образовательным организациям не следует использовать в образовательном процессе или при коммуникации с педагогическими работниками, обучающимися или родителями (законными представителями) обучающихся иностранные мессенджеры. Необходимо перейти на использование отечественной платформы», — говорится в ответе на запрос за подписью директора департамента Ларисы Крючковой.

В системе образования работает информационная площадка «Моя школа», в которую также входит мессенджер «Сферум». Именно в «Сферум» и переносят родительские чаты. Разработчиком и правообладателем мессенджера является ООО «Компания ВК», которая входит в группу компаний VK.

«Регистрация на электронных платформах не является обязательной. Отказ от регистрации на электронных платформах может ограничить обучающихся в использовании бесплатных современных образовательных технологий», — добавили в департаменте образования.

Напомним, в редакцию Города55 в начале февраля обратились родители учеников школы № 94 на улице Андрианова. Омичи сообщили, что родительские чаты перенесли из WhatsApp в «Сферум». Подписчики нашего телеграм-канала также рассказали в комментариях, что и в других школах теперь запрещено пользоваться WhatsApp для общения с учителями. При этом «Сферум» родители назвали «сырой платформой».

Родителям омских школьников запретили общаться с учителями в WhatsApp
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Образование#Омск#Федеральный закон#Информационные технологии#Мессенджеры#WhatsApp
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика