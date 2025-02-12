На 96,5% состоит из «однушек». В Омске на 2-й Дачной построят новую восьмиэтажку

Posted 12 февраля, 05:20
Published 12 февраля, 05:20
Modified 12 февраля, 11:22
Updated 12 февраля, 11:22
В Омске на улице 2-я Дачная появится новый жилой дом. Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на строительство.
Будущий дом будет 8-этажным, включая один подземный этаж. Общая площадь жилых помещений составит 6 525,05 кв. м.
В здании планируется 200 квартир:
Строительство ведет компания ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной». Ранее Город55 писал, что в Омске здание фабрики «Луч» будет восстановлено. Его приспособят под нужды пятизвездочной гостиницы.