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Posted 12 февраля, 05:20

Published 12 февраля, 05:20

Modified 12 февраля, 11:22

Updated 12 февраля, 11:22

В Омске появится новостройка с сотнями квартир на 2-й Дачной

На 96,5% состоит из «однушек». В Омске на 2-й Дачной построят новую восьмиэтажку

12 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI. В Омске появится новостройка с сотнями квартир на 2-й Дачной

В Омске на 2-й Дачной построят 8-этажный дом с сотнями «однушек»

Современный дом построят у городка Водников.

В Омске на улице 2-я Дачная появится новый жилой дом. Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на строительство.

Будущий дом будет 8-этажным, включая один подземный этаж. Общая площадь жилых помещений составит 6 525,05 кв. м.

Новый дом в Омске на улице 2-я Дачная
Новый дом в Омске на улице 2-я Дачная
Новый дом в Омске на улице 2-я Дачная
Новый дом в Омске на улице 2-я Дачная. Фото: Департамент архитектуры и градостроительства

В здании планируется 200 квартир:

  • «Однушек» — 193 квартиры;
  • «Двушек» — 7 квартир.

Строительство ведет компания ООО «Специализированный застройщик Вита на Дачной». Ранее Город55 писал, что в Омске здание фабрики «Луч» будет восстановлено. Его приспособят под нужды пятизвездочной гостиницы.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Строительство#Квартиры#Департамент архитектуры#Жилой дом
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