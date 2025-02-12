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Posted 12 февраля, 08:14

Published 12 февраля, 08:14

Modified 12 февраля, 08:16

Updated 12 февраля, 08:16

Схема изменится на перекрестке Конева и 3-й Енисейской

В Омске у метромоста изменится схема движения. Рассказываем о нововведениях

12 февраля 2025, 08:14
Фото: 1MI. Схема изменится на перекрестке Конева и 3-й Енисейской

Омичам рассказали о новой схеме движения у метромоста на Левобережье

По словам мэра, новая схема позволит снизить пробки в центре.

В Омске изменится схема движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Нововведения должны снизить пробки в центральной части города.

Изменится направление движения по полосам при движении от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева:

  • с первой полосы будет разрешено движение прямо, повороты направо и налево;
  • со второй и третьей полос будет разрешен поворот налево с улицы 3-я Енисейская на мост им. 60-летия Победы.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

При правом повороте с 3-й Енисейской на метромост необходимо руководствоваться разрешающим сигналом дополнительной секции светофора в одной фазе с транспортом, следующим с улицы 3-я Енисейская налево в том же направлении.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске собираются эвакуировать бесхозные автомобили. Такой документ подготовили в мэрии.

Для омичей разработали порядок эвакуации бесхозных машин
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#Евгений Игишев#Транспорт#Дороги#Омск#Перекресток#Схема движения#Правила дорожного движения#Движение
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