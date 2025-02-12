В Омске у метромоста изменится схема движения. Рассказываем о нововведениях

Posted 12 февраля, 08:14
Published 12 февраля, 08:14
Modified 12 февраля, 08:16
Updated 12 февраля, 08:16
В Омске изменится схема движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Нововведения должны снизить пробки в центральной части города.
Изменится направление движения по полосам при движении от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева:
При правом повороте с 3-й Енисейской на метромост необходимо руководствоваться разрешающим сигналом дополнительной секции светофора в одной фазе с транспортом, следующим с улицы 3-я Енисейская налево в том же направлении.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске собираются эвакуировать бесхозные автомобили. Такой документ подготовили в мэрии.