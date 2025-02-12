В Омске собирают предложения о порядке сноса и обрезки деревьев

Напомним: вырубка и кронирование — одна из самых больных для Омска тем. Комиссия по сносу и обрезке регулярно согласовывает снос деревьев в больших количествах. В социальных сетях часто появляются жалобы на обрезку, в результате которой деревья превращаются в обрубки, полностью лишенные ветвей.