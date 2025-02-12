gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 07:00

Published 12 февраля, 07:00

Modified 12 февраля, 07:02

Updated 12 февраля, 07:02

В Омске начался сбор предложений о порядке сноса и обрезки деревьев

В Омске собирают предложения о порядке сноса и обрезки деревьев

12 февраля 2025, 07:00
Фото: Николай Эйхвальд. gorod55.ru.

В Омске начался сбор предложений о порядке сноса и обрезки деревьев

Рабочая группа при Горсовете собирает инициативы омичей до конца февраля.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат Алексей Провозин рассказал о начале функционирования рабочей группы. Эта группа должна подготовить предложения по актуализации решения ГС №45, «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска». Будущие изменения будут касаться одной главы — «Содержание зеленых насаждений и малых архитектурных форм».

По словам Провозина, пока прошло только одно заседание, на котором было решено объявить сбор предложений от горожан, связанных с вырубкой и обрезкой деревьев.

«Собирать инициативы будем до конца февраля, — уточнил депутат. — Присылать их нужно в канцелярию городского Совета. Силы у нас есть, в рабочей группе завкафедрой агротехнологии, дендрологи, агрономы, так что разберемся».

Глава комитета Сергей Фролов обратился к мэрии с «убедительной просьбой»: обеспечить присутствие на заседаниях рабочей группы представителей ответственных структур (округов, УДХБ).

«Тему города-сада мы похоронили, — напомнил он, — а сейчас есть возможность что-то сделать. Есть инициатива, есть наука. Если будете игнорировать — это будет некрасиво».

Вице-мэр и глава департамента правового обеспечения Олег Баланов пообещал «подкорректировать и исправить ситуацию»: чиновники будут приходить на заседания и участвовать в выработке новых решений.

Напомним: вырубка и кронирование — одна из самых больных для Омска тем. Комиссия по сносу и обрезке регулярно согласовывает снос деревьев в больших количествах. В социальных сетях часто появляются жалобы на обрезку, в результате которой деревья превращаются в обрубки, полностью лишенные ветвей.

«Вместе с деревьями пилите меня»: в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Сергей Фролов#Новости#Горсовет#Алексей Провозин#Кронирование#Олег Баланов#Вырубки#Рабочая группа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика