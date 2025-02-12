В Омске собирают предложения о порядке сноса и обрезки деревьев

Posted 12 февраля, 07:00
Published 12 февраля, 07:00
Modified 12 февраля, 07:02
Updated 12 февраля, 07:02
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутат Алексей Провозин рассказал о начале функционирования рабочей группы. Эта группа должна подготовить предложения по актуализации решения ГС №45, «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска». Будущие изменения будут касаться одной главы — «Содержание зеленых насаждений и малых архитектурных форм».
По словам Провозина, пока прошло только одно заседание, на котором было решено объявить сбор предложений от горожан, связанных с вырубкой и обрезкой деревьев.
«Собирать инициативы будем до конца февраля, — уточнил депутат. — Присылать их нужно в канцелярию городского Совета. Силы у нас есть, в рабочей группе завкафедрой агротехнологии, дендрологи, агрономы, так что разберемся».
Глава комитета Сергей Фролов обратился к мэрии с «убедительной просьбой»: обеспечить присутствие на заседаниях рабочей группы представителей ответственных структур (округов, УДХБ).
«Тему города-сада мы похоронили, — напомнил он, — а сейчас есть возможность что-то сделать. Есть инициатива, есть наука. Если будете игнорировать — это будет некрасиво».
Вице-мэр и глава департамента правового обеспечения Олег Баланов пообещал «подкорректировать и исправить ситуацию»: чиновники будут приходить на заседания и участвовать в выработке новых решений.
Напомним: вырубка и кронирование — одна из самых больных для Омска тем. Комиссия по сносу и обрезке регулярно согласовывает снос деревьев в больших количествах. В социальных сетях часто появляются жалобы на обрезку, в результате которой деревья превращаются в обрубки, полностью лишенные ветвей.