В Омске при участии ГК «Титан» пройдет Сибирский слет химиков

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Титан» и вице-президент Российского союза химиков, отметил, что в условиях современной глобальной экономики технологический суверенитет становится ключевым элементом для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны. В этом контексте химическая отрасль занимает особое место, поскольку она является основой для многих других секторов, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.