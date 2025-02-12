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Posted 12 февраля, 10:03

Published 12 февраля, 10:03

Modified 12 февраля, 10:15

Updated 12 февраля, 10:15

В Омске при участии ГК «Титан» пройдет Сибирский слет химиков

В Омске при участии ГК «Титан» пройдет Сибирский слет химиков

12 февраля 2025, 10:03
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
С 24 по 26 марта 2025 года в Омске будет проходить Сибирский слет химиков (16+). Организаторами данного события выступят правительство региона, ГК «Титан», Российский союз химиков и общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Мероприятие соберет как экспертов в химической отрасли, так и начинающих специалистов, а также представителей органов власти и экспертного сообщества, в том числе иностранных.

Одним из ключевых событий слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвященная наращиванию технологических инициатив в химической промышленности. В рамках слета также будут организованы сессии, деловые встречи и поездки на предприятия.

Участники обсудят важнейшие темы: инновационные технологии, реализацию национальных проектов, вопросы импортозамещения в отрасли и интеграцию химических компаний в экономику регионов.

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Титан» и вице-президент Российского союза химиков, отметил, что в условиях современной глобальной экономики технологический суверенитет становится ключевым элементом для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны. В этом контексте химическая отрасль занимает особое место, поскольку она является основой для многих других секторов, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство потребительских товаров.

На сегодняшний день необходимо усиливать сотрудничество между бизнесом, учебными заведениями и государством. Примеры эффективного взаимодействия и решения по кадровому обеспечению промышленности будут представлены на предстоящем мероприятии. Сутягинский уверен, что Сибирский слет химиков станет важной платформой для обмена опытом, налаживания деловых связей и поиска новых путей развития химической промышленности России.

#Общество
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