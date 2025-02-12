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Posted 12 февраля, 10:55

Published 12 февраля, 10:55

Modified 12 февраля, 11:59

Updated 12 февраля, 11:59

Владимир Андреев

Стало известно, когда в Омске отключат отопление

12 февраля 2025, 10:55
Фото: Тепловая компания. Владимир Андреев
Гендиректор омской «Тепловой компании» назвал сроки отключения отопления.

Генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев сегодня, 12 февраля, во время прямой линии рассказал, когда в Омске завершится отопительный сезон.

«Пик зимы прошли, смотрим на весну. Погода это подтверждает. Отопительный сезон завершается после того, как подписывают распоряжение в администрации о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая. Все зависит от температуры воздуха и прогноза погоды», — сообщил Дмитриев.

Ранее Город55 рассказывал, что омичам стали приходить квитанции с долгом за услуги отопления. В «Омск РТС» сообщили, что проводят корректировку начислений за 2024 год.

Омичам пришли квитанции с долгом по отоплению. Объясняем почему
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Владимир Дмитриев#Тепловая компания
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