Стало известно, когда в Омске отключат отопление

Posted 12 февраля, 10:55
Published 12 февраля, 10:55
Modified 12 февраля, 11:59
Updated 12 февраля, 11:59
Генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев сегодня, 12 февраля, во время прямой линии рассказал, когда в Омске завершится отопительный сезон.
«Пик зимы прошли, смотрим на весну. Погода это подтверждает. Отопительный сезон завершается после того, как подписывают распоряжение в администрации о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая. Все зависит от температуры воздуха и прогноза погоды», — сообщил Дмитриев.
Ранее Город55 рассказывал, что омичам стали приходить квитанции с долгом за услуги отопления. В «Омск РТС» сообщили, что проводят корректировку начислений за 2024 год.