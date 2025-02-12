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Posted 12 февраля, 05:42

Published 12 февраля, 05:42

Modified 12 февраля, 07:21

Updated 12 февраля, 07:21

Сирота из Омска не может получить жилье

Сироте из Омска, воспитывающей ребенка-инвалида, не дают положенную квартиру

12 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI. Сирота из Омска не может получить жилье
Делом заинтересовался Бастрыкин.

Девушка-сирота обратилась с жалобой на то, что ей не предоставили положенное по закону жилье. Омичку не включили вовремя в список. В администрации ей отказали, сославшись на то, что она пропустила срок подачи документов и уже достигла 23-летнего возраста.

С 2021 года девушка стоит на учете как малоимущая. Омичка воспитывает ребенка-инвалида и арендует жилье, что для нее финансово тяжело.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Омской области Виталию Батищеву провести проверку по этому делу и доложить о результатах. Весь процесс находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Отметим, что омские сироты часто сталкиваются с жилищными проблемами. Ранее Город55 писал о молодом человеке из Омска, который 5 лет ждет положенную по закону квартиру.

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#Риана Дязанцева#Омск#Следственный комитет#Сирота#Малоимущие#Жилищные права
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