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Posted 12 февраля, 02:29

Published 12 февраля, 02:29

Modified 12 февраля, 02:31

Updated 12 февраля, 02:31

В Омске осудили группу чиновников за махинацию

Схема не сработала: экс-директор «СибУпрАвтоДор» не смог обжаловать приговор

12 февраля 2025, 02:29
Фото: 1MI. В Омске осудили группу чиновников за махинацию

В Омске осужденные за растрату и незаконный бизнес не смогли оспорить приговор

Бывший директор и его сообщники отправятся в колонию и выплатят штрафы.

В Омске суд оставил в силе приговор по делу о растрате бюджетных денег и нелегальном банковском бизнесе. Осужденными стали экс-директор филиала компании «СибУпрАвтоДор», четверо бывших руководителей дорожных предприятий и двое их знакомых. Суд признал их виновными в том, что они незаконно тратили государственные деньги и зарабатывали на нелегальных финансовых операциях.

Осужденные пытались обжаловать приговор, но областной суд оставил его без изменений. Затем они подали жалобу в кассацию, но и там суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в пересмотре приговора.

Напомним, суд назначил бывшему директору 4 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Четыре экс-руководителя дорожных предприятий получили штрафы от 100 до 160 тысяч рублей. Еще двое обвиняемых получили тюремные сроки — 3 года и 2 года 10 месяцев — и штрафы в 400 и 350 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале.

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#Риана Дязанцева#Омск#Суд#Штрафы#Приговор#Растрата
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