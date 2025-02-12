Схема не сработала: экс-директор «СибУпрАвтоДор» не смог обжаловать приговор

Напомним, суд назначил бывшему директору 4 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Четыре экс-руководителя дорожных предприятий получили штрафы от 100 до 160 тысяч рублей. Еще двое обвиняемых получили тюремные сроки — 3 года и 2 года 10 месяцев — и штрафы в 400 и 350 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале.