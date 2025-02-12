Схема не сработала: экс-директор «СибУпрАвтоДор» не смог обжаловать приговор

Posted 12 февраля, 02:29
Published 12 февраля, 02:29
Modified 12 февраля, 02:31
Updated 12 февраля, 02:31
В Омске суд оставил в силе приговор по делу о растрате бюджетных денег и нелегальном банковском бизнесе. Осужденными стали экс-директор филиала компании «СибУпрАвтоДор», четверо бывших руководителей дорожных предприятий и двое их знакомых. Суд признал их виновными в том, что они незаконно тратили государственные деньги и зарабатывали на нелегальных финансовых операциях.
Осужденные пытались обжаловать приговор, но областной суд оставил его без изменений. Затем они подали жалобу в кассацию, но и там суд не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в пересмотре приговора.
Напомним, суд назначил бывшему директору 4 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Четыре экс-руководителя дорожных предприятий получили штрафы от 100 до 160 тысяч рублей. Еще двое обвиняемых получили тюремные сроки — 3 года и 2 года 10 месяцев — и штрафы в 400 и 350 тысяч рублей. Подробности — в нашем материале.