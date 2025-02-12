Сегодня в Омске: лучшее мороженное, рестораны-рекордсмены и отключение отопления

Сегодня генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев рассказал, когда в Омске завершится отопительный сезон. Он отметил, что отопление отключают после того, как подписывают распоряжение в администрации о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая.