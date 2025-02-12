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Posted 12 февраля, 14:19

Published 12 февраля, 14:19

Modified 12 февраля, 14:19

Updated 12 февраля, 14:19

Иллюстрация

Сегодня в Омске: лучшее мороженное, рестораны-рекордсмены и отключение отопления

12 февраля 2025, 14:19
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Мороженное омского производителя стало лучшим в России

Накануне в Москве прошел Международный конкурс «Лучший продукт — 2025», победителем в нем стала компания «Юнилевер Русь». Она получила «золото» за свое мороженное, которое производит уже больше 30 лет на базе четырех собственных производственных площадок в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.

Омское мороженое стало лучшим продуктом 2025 года
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Новость №2. В декабре омичи оставили рекордную сумму в ресторанах

В последний месяц 2024 года жители Омской области потратили в барах, кафе и ресторанах рекордную сумму — более 3 миллиардов рублей. Такой показатель объясняется обилием новогодних корпоративов в заведениях города. Вторым же по величине трат в ресторанах и кафе оказался август.

Перед Новым годом омичи потратили в кафе и ресторанах больше 3 млрд рублей
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Новость №3. Названа дата отключения отопления в Омске

Сегодня генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев рассказал, когда в Омске завершится отопительный сезон. Он отметил, что отопление отключают после того, как подписывают распоряжение в администрации о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая.

Стало известно, когда в Омске отключат отопление
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