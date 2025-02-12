Сегодня в Омске: лучшее мороженное, рестораны-рекордсмены и отключение отопления

Posted 12 февраля, 14:19
Published 12 февраля, 14:19
Modified 12 февраля, 14:19
Updated 12 февраля, 14:19
Новость №1. Мороженное омского производителя стало лучшим в России
Накануне в Москве прошел Международный конкурс «Лучший продукт — 2025», победителем в нем стала компания «Юнилевер Русь». Она получила «золото» за свое мороженное, которое производит уже больше 30 лет на базе четырех собственных производственных площадок в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле.
Новость №2. В декабре омичи оставили рекордную сумму в ресторанах
В последний месяц 2024 года жители Омской области потратили в барах, кафе и ресторанах рекордную сумму — более 3 миллиардов рублей. Такой показатель объясняется обилием новогодних корпоративов в заведениях города. Вторым же по величине трат в ресторанах и кафе оказался август.
Новость №3. Названа дата отключения отопления в Омске
Сегодня генеральный директор «Тепловой компании» Владимир Дмитриев рассказал, когда в Омске завершится отопительный сезон. Он отметил, что отопление отключают после того, как подписывают распоряжение в администрации о прекращении осенне-зимнего периода. Обычно это происходит либо в конце апреля, либо в первой декаде мая.