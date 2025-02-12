Прокуратура отсудила у экс-депутата Ларисы Горностаевой почти полмиллиарда рублей

Posted 12 февраля, 11:29
Published 12 февраля, 11:29
Modified 12 февраля, 11:31
Updated 12 февраля, 11:31
Омский областной суд принял решение по апелляционной жалобе Ларисы Горностаевой — предпринимательницы, известной в прошлом как депутат Омского городского Совета. Город55 писал о том, как развивалась эта тяжба. На Горностаеву возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и акцизов при производстве алкоголя. Позже это дело было закрыто за истечением срока давности, но прокуратура заявила гражданский иск.
Надзорная организация потребовала взыскать с предпринимательницы весь ущерб, который она нанесла государству — 487,5 млн рублей. Ленинский районный суд этот иск удовлетворил, и тогда была подана апелляционная жалоба.
«Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение районного суда оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе.
Теоретически у Горностаевой остается возможность пойти в кассационную инстанцию.
Напомним: Лариса Горностаева заседала в городском Совете в 2017–2022 годах, после победы на выборах по 20-му одномандатному округу. Она является директором и единственным учредителем ООО «Сибирский стандарт», которое специализируется на «производстве напитков». В мае 2024 года эту компанию признали «недействующим юридическим лицом».