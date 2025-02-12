Прокуратура отсудила у экс-депутата Ларисы Горностаевой почти полмиллиарда рублей

Омский областной суд принял решение по апелляционной жалобе Ларисы Горностаевой — предпринимательницы, известной в прошлом как депутат Омского городского Совета. Город55 писал о том, как развивалась эта тяжба. На Горностаеву возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и акцизов при производстве алкоголя. Позже это дело было закрыто за истечением срока давности, но прокуратура заявила гражданский иск.