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Posted 12 февраля, 11:29

Published 12 февраля, 11:29

Modified 12 февраля, 11:31

Updated 12 февраля, 11:31

У экс-депутата Омского Горсовета Ларисы Горностаевой отсудили почти 500 млн

Прокуратура отсудила у экс-депутата Ларисы Горностаевой почти полмиллиарда рублей

12 февраля 2025, 11:29
Фото: 1MI.

У экс-депутата Омского Горсовета Ларисы Горностаевой отсудили почти 500 млн

Решение суда устояло во второй инстанции.

Омский областной суд принял решение по апелляционной жалобе Ларисы Горностаевой — предпринимательницы, известной в прошлом как депутат Омского городского Совета. Город55 писал о том, как развивалась эта тяжба. На Горностаеву возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов и акцизов при производстве алкоголя. Позже это дело было закрыто за истечением срока давности, но прокуратура заявила гражданский иск.

Надзорная организация потребовала взыскать с предпринимательницы весь ущерб, который она нанесла государству — 487,5 млн рублей. Ленинский районный суд этот иск удовлетворил, и тогда была подана апелляционная жалоба.

«Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение районного суда оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе.

Теоретически у Горностаевой остается возможность пойти в кассационную инстанцию.

Напомним: Лариса Горностаева заседала в городском Совете в 2017–2022 годах, после победы на выборах по 20-му одномандатному округу. Она является директором и единственным учредителем ООО «Сибирский стандарт», которое специализируется на «производстве напитков». В мае 2024 года эту компанию признали «недействующим юридическим лицом».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Лариса горностаева#Апелляция
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