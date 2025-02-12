Помощь молодым учителям: в Омской области рассмотрят ипотеку с господдержкой

Окончательное решение по программе примут после обработки собранных данных. Если проект одобрят, то учителя смогут получить господдержку в размере 450 тысяч рублей. Однако есть ограничение — стоимость жилья, приобретаемого по программе, не должна превышать 3,5 миллиона рублей.