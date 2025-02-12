Помощь молодым учителям: в Омской области рассмотрят ипотеку с господдержкой

Posted 12 февраля, 03:03
Published 12 февраля, 03:03
Modified 12 февраля, 03:05
Updated 12 февраля, 03:05
Власти Омской области рассматривают возможность предоставить молодым учителям льготную ипотеку. Чиновники выясняют, сколько учителей в регионе могут заинтересоваться такой поддержкой. Сообщает «Ом1».
С инициативой помочь молодым учителям выступил глава региона Виталий Хоценко. В январе он поручил профильным ведомствам изучить вопрос: нужно выяснить, сколько преподавателей младше 36 лет планируют покупать жилье в этом году.
Окончательное решение по программе примут после обработки собранных данных. Если проект одобрят, то учителя смогут получить господдержку в размере 450 тысяч рублей. Однако есть ограничение — стоимость жилья, приобретаемого по программе, не должна превышать 3,5 миллиона рублей.
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