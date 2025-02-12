Подделка под старину: челябинские мошенники обманули коллекционера из Омска

В Омске прокуратура поддержала решение следствия арестовать двух мужчин, которые обвиняются в мошенничестве при продаже поддельных старинных монет. Родные братья 29 и 33 лет — уроженцы Челябинской области — обманули омича, который коллекционировал старинные вещи. Они рассказали ему, что нашли ценные монеты времен императорской России во время раскопок на территории церкви, и продали их ему за 386 тысяч рублей. Однако позже мужчина понял, что монеты оказались подделками, и обратился в полицию.