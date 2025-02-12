Подделка под старину: челябинские мошенники обманули коллекционера из Омска

Posted 12 февраля, 06:12
Published 12 февраля, 06:12
Modified 12 февраля, 06:17
Updated 12 февраля, 06:17
В Омске прокуратура поддержала решение следствия арестовать двух мужчин, которые обвиняются в мошенничестве при продаже поддельных старинных монет. Родные братья 29 и 33 лет — уроженцы Челябинской области — обманули омича, который коллекционировал старинные вещи. Они рассказали ему, что нашли ценные монеты времен императорской России во время раскопок на территории церкви, и продали их ему за 386 тысяч рублей. Однако позже мужчина понял, что монеты оказались подделками, и обратился в полицию.
«По словам продавцов, стоимость одной монеты составляла 3 тысяч рублей Потерпевший приобрел 129 денежных единиц за 258 тысяч рублей, а также в счет оплаты за антиквариат оформил на себя смартфон в рассрочку, который передал незнакомцам», — сообщается омская полиция.
В ходе обыска в автомобиле было найдено еще 728 монет, которые они приобрели по 100 рублей за штуку. Злоумышленников задержали — они признались в преступлении. Мужчины также вернули потерпевшему деньги за поддельные монеты.
Братья заключены под стражу — возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Город55 писал, что омский суд вынес приговор по делу о мошенничестве с получением гранта и социального контракт.