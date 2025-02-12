«Почему Омск в таком состоянии?»: департамент контроля раскритиковали в Горсовете

Posted 12 февраля, 06:05
Published 12 февраля, 06:05
Modified 12 февраля, 06:07
Updated 12 февраля, 06:07
Сегодня, 12 февраля, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из пунктов повестки стал доклад главы департамента контроля городской администрации Марка Рогозина о контроле в сфере благоустройства в 2024 году.
Рогозин рассказал, что за прошедший год было выдано 2505 предписаний о нарушениях, из которых исполнены 1554. Составлены 483 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, чиновники составили 11500 материалов о нарушении правил парковки и оштрафовали нарушителей в общей сложности почти на 26 млн рублей. Годом ранее цифры более серьезными, и Город55 уже писал о том, что в депконтроле это объясняют ростом сознательности автовладельцев.
Депутаты явно остались недовольны услышанным. При этом претензии звучали и от тех, кто считает работу департамента недостаточной, и от тех, кто уверен, что штрафуют совсем не тех. Так, Инна Гомолко заговорила о наказаниях за парковку на газоне зимой и весной, когда нет травы: по ее мнению, такое неправомерно.
«Что делать людям? — спросила она. — Брать землю, оформлять как парковку и облагораживать ее?»
Рогозин ответил, что сейчас, по-видимому, приходят извещения о штрафах за летние и осенние нарушения. Стоит отметить, что его предшественник Алексей Задорожный в 2023 году открыто признал: норма о запрете парковаться на газонах в том числе и зимой фактически не работает. Тогда депутаты решили доработать законодательную базу, но дело, похоже, не сдвинулось (и на сегодняшнем заседании никто это обсуждение не вспомнил).
Депутат Юрий Иванищев поднял другую тему: горожане фиксируют нарушения на видео, отправляют материалы в контролирующие структуры, но дальше ничего не происходит.
«Мы ведь живем в правовом государстве, — ответил на это глава депконтроля. — Мы понимаем, что одного видео недостаточно…».
«То есть надо за руку поймать нарушителя и держать его, пока не приедет полиция», — уточнил Иванищев.
Ответ был: «Грубо говоря, да».
Однако больше всего депутатов заинтересовало сообщение Рогозина о том, что омский опыт высоко оценили на Пятом контрольном форуме в Калининграде: там Омск признали «лидером муниципального контроля» сразу по трем критериям — «прокурорское взаимодействие», «досудебное обжалование», «количество проведенных профилактических мероприятий».
«Если мы хорошо ведем работу, почему Омск в таком состоянии? — спросил чиновника Аркадий Лунев. — Частный сектор сваливает снег на проезжую часть, весной все это тает, асфальт уплывает с этой водой. То есть мы невыдачей предписаний способствуем трате колоссальных денег на восстановление асфальта. Почему прошлым летом укос травы, которая мне была по горло, не осуществлялся, хотя норма есть в правилах благоустройства?»
Рогозин для начала ответил вопросом на вопрос:
«А почему вы решили, что это не делается?»
«Потому что я езжу по городу», — ответил Лунев.
Рогозин, по-видимому, уверен, что это недостаточно.
«Может, вы представляете себе идеальную модель депконтроля. Для меня идеальной модели не существует, — заявил чиновник. — Говорить, что ничего не делается, — это несерьезное заявление. Делается! Но нужно начинать, как говорит законодатель, с профилактики. Если бы мы могли до каждого точечно достучаться, был бы результат. Но нам нужно воспитывать культуру не только физических, но и юридических лиц…».
По словам Рогозина, проблемы возникают из-за того, что процедура стала более сложной и затянутой. Если раньше депконтроль мог наказать нарушителя, сваливающего снег на дорогу, в течение месяца, то теперь процесс может идти вплоть до лета. Спрашивать, сколько времени нужно департаменту, чтобы воспитать культуру, Аркадий Лунев не стал.
В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы принять услышанное к сведению. Обсуждение показало, что в городском Совете во многом недовольны состоянием Омска, но у чиновников есть свои объяснения происходящего. Теперь отчет Марка Рогозина будет рассмотрен на пленарном заседании ГС.