«Почему Омск в таком состоянии?»: департамент контроля раскритиковали в Горсовете

Депутаты явно остались недовольны услышанным. При этом претензии звучали и от тех, кто считает работу департамента недостаточной, и от тех, кто уверен, что штрафуют совсем не тех. Так, Инна Гомолко заговорила о наказаниях за парковку на газоне зимой и весной, когда нет травы: по ее мнению, такое неправомерно.